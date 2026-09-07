"Thüringen.Gerecht": Thüringer Ex-BSW-Fraktion will Neugründung

Nach dem Zerfall des BSW in Thüringen gründet Katja Wolf mit Ex-Parteikollegen eine neue Partei. Sie soll die geplante Landtagsfraktion tragen - und so die Koalition retten.

Deutschlands einzige Brombeer-Koalition gerät nach mehreren Austritten aus der Thüringer BSW-Fraktion ins Schlingern. Weiterarbeiten will die Regierung trotzdem. Was bedeutet das? 04.09.2026 | 2:41 min

Nach dem Parteiaustritt der meisten ihrer Mitglieder will sich die Thüringer Landtagsfraktion des BSW auflösen - und den Weg für eine Neugründung freimachen. Für die neue Fraktion wurde im Eilverfahren von Ex-BSWlern eine neue Partei mit dem Namen "Thüringen.Gerecht" gegründet, mit Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf an der Spitze. Die neue Fraktion, die an diesem Mittwoch gegründet werden soll, werde voraussichtlich den Namen der neuen Partei tragen, erklärten Vertreter der bisherigen BSW-Fraktion. Die Partei soll die neue Landtagsfraktion tragen.

Der Noch-BSW-Fraktion gehören derzeit zwölf Abgeordnete an, von denen nach den Austritten in der vergangenen Woche aber nur noch zwei Mitglieder der namensgebenden Partei sind. Der Status der Noch-Fraktion des BSW gilt daher als rechtlich unsicher.

Nachdem mehrere Abgeordnete die BSW-Fraktion in Thüringen verlassen haben, zeigt sich der Parteivorsitzende Fabio De Masi erzürnt. Er spricht von "Chuzpe", "Marios Resterampe" und "Erpressung". 04.09.2026 | 4:27 min

Wolfs Ziel: Koalitionsregierung erhalten

Wolf, die bis zu ihrem Austritt am Freitag BSW-Landesvorsitzende war, will die Regierungsfähigkeit der abtrünnigen BSWler erhalten. "Für eine neue Fraktion braucht es eine neue Partei", so ihr Credo. Es gehe darum, Unklarheiten und Unsicherheiten wie nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in Thüringen zu verhindern, sagte sie:

Wir sorgen für Verlässlichkeit und Stabilität. „ Katja Wolf, Ex-BSW-Politikerin

Die Parteigründung am Sonntag kam nach eigenen Angaben sogar für Mitglieder der bisherigen Führungsmannschaft überraschend. Es sei darum gegangen, schnell rechtliche Klarheit zu schaffen, sagte einer der Gründer. "Wir wollen auf Nummer sicher gehen."

Die ausgetretenen BSWler um Wolf hatten angekündigt, weiter die Regierung von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt zu stützen. Seit Ende 2024 regiert in Thüringen die einzige Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Deutschland. Sie geriet mit dem Zerfall des BSW und damit einem der drei Regierungspartner in eine Krise. Für Regierungschef Voigt kann die Gründung von "Thüringen.Gerecht" für "Klarheit und geordnete Verhältnisse" sorgen.

Die Thüringer Brombeer-Koalition durchlebt eine Krise: Weitere neun Mitglieder der BSW-Fraktion treten aus der Partei aus. Hintergrund der Austritte ist der Streit mit der BSW-Bundespartei. 04.09.2026 | 0:25 min

Noch-Fraktion des BSW unter Handlungsdruck

Aus Kreisen der neuen Partei hieß es, neue juristische Bewertungen hätten für die Gründung im Eiltempo und die Entscheidung der Noch-Fraktion gesorgt. Die AfD-Fraktion hatte am Wochenende mit Verweis auf die Landesverfassung die Aufhebung des Fraktionsstatus des BSW sowie die Einstellung der Fraktionsfinanzierung gefordert. Außerdem ist in dieser Woche von Mittwoch an eine dreitägige Landtagssitzung in Thüringen geplant, bei der sich ebenfalls die Frage nach dem Status der BSW-Fraktion stellt.

Am Freitag hatten neun weitere Landtagsabgeordnete, die der BSW-Fraktion angehören, der Partei den Rücken gekehrt. Ein weiterer Abgeordneter hatte die Partei bereits einige Tage zuvor verlassen, war aber in der Fraktion geblieben. Drei weitere Abgeordnete verließen sowohl das BSW als auch die Fraktion und wollen eine eigene parlamentarische Gruppe bilden. Der Thüringer BSW-Fraktion gehörten vor dem Zerfall, der Folge eines Zerwürfnisses mit dem Bundesvorstand und Parteigründerin Sahra Wagenknecht ist, 15 Abgeordnete an.

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Quelle: dpa