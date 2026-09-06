Frühere BSW-Mitglieder in Thüringen gründen neue Partei

Die beim Thüringer BSW ausgetretenen Parteimitglieder haben am Sonntag in Erfurt die Partei Thüringen.Gerecht gegründet. Vorsitzende wurde Katja Wolf.

Vorsitzende der neuen Partei ist Katja Wolf. Quelle: Jacob Schröter / dpa

In Thüringen ausgetretene Mitglieder des BSW haben eine neue Partei mit dem Namen Thüringen.Gerecht gegründet. Zur Vorsitzenden wurde am Sonntag in Erfurt die ehemalige BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf gewählt, wie ein Sprecher mitteilte.

Das BSW Thüringen hatte zuletzt weitere neun Mitglieder verloren - darunter Minister und die Landesvorsitzende. Die Regierung soll bestehen bleiben, Mehrheiten werden jedoch unsicherer. 04.09.2026 | 2:41 min

Austritte nach Streit mit BSW-Bundespartei

In der zurückliegenden Woche waren mehrere Mitglieder aus dem BSW in Thüringen und teils auch aus der Fraktion im Erfurter Landtag ausgetreten, nachdem ein Streit mit der Bundesspitze der Partei um die Regierungsbeteiligung im Freistaat eskaliert war.

Die Gruppe um Wolf hatte der Bundespartei um Gründerin Sahra Wagenknecht Einmischung und fehlende Distanz zur AfD vorgeworfen. CDU, SPD und Wolf bekannten sich zu ihrer gemeinsamen Koalition in Erfurt. Wolf ist im Kabinett von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) Finanzministerin.

Am Freitag äußerte sich die Landesregierung zu der Krise und wie man künftig regieren wolle. 04.09.2026 | 18:00 min

Partei "Lädt zur breiten Beteiligung ein"

Der neuen Partei gehe es um "Stabilität und Verlässlichkeit in Thüringen", teilte Katja Wolf mit. Im Mittelpunkt des Gründungsprogramms sollen demnach eine stärkere Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt, Umwelt, Frieden und Demokratie sowie die "Lebensleistung der Ostdeutschen" stehen.

Wir haben versprochen, für Stabilität und Verlässlichkeit in Thüringen zu sorgen. Jetzt laden wir alle Menschen ein, dieses Versprechen gemeinsam mit uns in die Tat umzusetzen. „ Katja Wolf, Parteivorsitzende Thüringen.Gerecht

Der Gründungsvorstand werde nun schnellstmöglich für eine breite Mitgliederaufnahme sorgen und dann einen Parteitag einberufen. Die Partei lade zur breiten Beteiligung ein.

Quelle: ZDF, AFP