Ex-Kanzlerin Merkel kündigt Teilnahme an CDU-Parteitag an

Trotz Spannungen mit Kanzler Merz:Brisantes Comeback: Merkel erstmals wieder bei CDU-Parteitag

Das kam wohl überraschend: Erstmals seit Ende ihrer Kanzlerschaft wird Angela Merkel am CDU-Parteitag teilnehmen. Ihr Verhältnis zu Kanzler Merz gilt allerdings als zerrüttet.

Merkel, Angela - 2015

Zum ersten Mal seit ihrer Zeit als Bundeskanzlerin wird Angela Merkel wieder an einem CDU-Parteitag teilnehmen. Ihr Verhältnis zum aktuellen Kanzler Merz gilt allerdings als zerrüttet.

09.02.2026 | 0:30 min

Überraschend wird Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Februar erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt wieder an einem Parteitag der CDU teilnehmen.

"Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wird der Einladung folgen und am ersten Tag des Parteitags (20. Februar 2026) bis einschließlich der Wahl des Parteivorsitzenden als Ehrengast teilnehmen", teilte ihr Büro der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage mit. Eine CDU-Sprecherin bestätigte die Teilnahme.

Bundeskanzlerin Merkel spricht bei Verleihung des Margot Friedländer-Preis 2021, Berlin, 20.09.2021

Die Ära Angela Merkel endet mit dieser Bundestagswahl. 16 Jahre, die Spuren hinterlassen haben. Was bleibt von Merkels Kanzlerschaft?

21.09.2021 | 4:01 min

Merkel sagte Teilnahme an CDU-Parteitagen zuletzt ab

Merkel wurde als ehemalige Parteivorsitzende zum Parteitag eingeladen. Das ist so üblich. Zuletzt hatte sie 2019 in Leipzig physisch an einem CDU-Bundesparteitag teilgenommen.

Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel zu Gast bei Eva Lindenau

In der Sendung „phoenix persönlich“ spricht Eva Lindenau mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel über ihre Entscheidungen als Regierungschefin, Herausforderungen für die Demokratie sowie über ihre neu gewonnene Freiheit.

26.11.2025 | 46:10 min

Der letzte Parteitag in ihrer Amtszeit als Kanzlerin fand 2021 wegen der Corona-Pandemie digital statt. Im Dezember 2021 wurde Merkel von Olaf Scholz (SPD) als Bundeskanzlerin abgelöst. Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022 und 2024 hatte sie nicht angenommen.

Am ersten Tag des Parteitags in Stuttgart soll Bundeskanzler Friedrich Merz als Vorsitzender wiedergewählt werden.

Kein gutes Verhältnis zu Kanzler Merz

Das Verhältnis zwischen Merkel und Merz gilt als tief zerrüttet. Die Ex-Kanzlerin hat Merz schon öffentlich kritisiert, als er Oppositionsführer war, ebenso nach Beginn seiner Kanzlerschaft.

Bei Merz' Wahl zum Kanzler am 6. Mai vergangenen Jahres war sie zwar im Bundestag, ging aber nach dem Scheitern des ersten Wahlgangs. Ihre Teilnahme an der Feier des 70. Geburtstags des Kanzlers sagte sie im November wegen einer Israel-Reise ab.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute xpress in dem Beitrag "Merkel erstmals wieder auf CDU-Parteitag" am 9.2.2026 um 19:23 Uhr.
Themen
Angela MerkelCDUFriedrich Merz

