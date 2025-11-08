Junge Union kritisiert Altkanzlerin Merkel: "Viele sind genervt"

Junge Union teilt gegen Merkel aus: JU-Chef Winkel hat die öffentlichen Äußerungen der Altkanzlerin kritisiert. Viele in der Union seien davon "genervt", sagte er.

"Was genau will sie damit bezwecken?": JU-Chef Winkel kritisiert Altkanzlerin Merkel. (Archivbild) Quelle: dpa

Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat die öffentlichen Äußerungen von CDU-Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert.

"Es ist außergewöhnlich, wie oft sie sich in die Tagespolitik einmischt", sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation dem "Spiegel" laut Vorabmeldung. "Diese Wortmeldungen wären glaubwürdiger, wenn sie auch Selbstkritik üben würde."

Manche fühlten sich trotz aller Freiheit nicht ausreichend wahrgenommen, sagt Angela Merkel im ZDF heute journal. Dies sei allerdings „kein Grund eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat“. 02.10.2025 | 9:44 min

JU-Chef: "Was genau will Merkel damit bezwecken?"

Winkel verwies in diesem Zusammenhang auf die in Merkels Amtszeit gewachsene Energieabhängigkeit von Russland und auf Merkels Ukraine-Politik: "Zuletzt der groß inszenierte Auftritt mit Viktor Orban in Budapest und ihre Kritik an Polen. Viele fragen sich: Was genau will sie damit bezwecken?"

Zu Merkels möglichen Motiven sagte der JU-Chef: "Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen, vielleicht versucht sie, ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern zu retten." Ob das gelinge, wenn sich eine Altkanzlerin ständig in laufende Debatte einklinke, wage er zu bezweifeln, sagte Winkel. Klar sei aber:

Viele in der Union sind davon genervt. „ Johannes Winkel, Chef der Jungen Union

