AfD-Sieg? "Der Dunkle Parabelritter" warnt vor Folgen für Schulen

Die AfD zielt auf die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Was das für Schulen bedeuten würde und wie wahrscheinlich das ist, erklären Experten in "heute journal – der Podcast".

Die AfD könnte bei den Landtagswahlen Sachsen-Anhalt stärkste Kraft werden. Helene Reiner und Christian Sievers blicken auf die Zeit danach: Was würde eine Alleinregierung der AfD bedeuten? 13.08.2026 | 45:21 min

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt. Klar vorn: Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Aktuellen Umfragen zufolge kommt die Partei derzeit auf knapp 42 Prozent. CDU, Linke und SPD kämen zusammen auf um die 41 Prozent. Ob die Partei den Erfolg in den Umfragen auch in eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl umsetzen kann, ist knapp einen Monat vor dem Wahlsonntag offen.

Doch was würde ein AfD-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt bedeuten? Das zeichne sich schon jetzt ab, sagt Alexander Prinz, Journalist und Autor, der auch als 'Der Dunkle Parabelritter' bekannt ist, in 'heute journal - der Podcast': "Da ist sehr viel politischer Druck da."

DDR-Kult trifft Wahlkampf – AfD-Spitzenkandidat Siegmund wirbt mit Simson-Mopeds um Stimmen. frontal will wissen: Was plant die Partei etwa bei Inklusion, Verfassungsschutz und Rechtsextremismus? 22.07.2026 | 25:03 min

"Der Dunkle Parabelritter" sieht Lehrkräfte unter Druck

Zu spüren sei dies in Kultureinrichtungen sowie in Schulen: Konkret heißt das, so Prinz: "Es werden jetzt schon durch diesen Druck Förderprogramme eingestellt oder überdacht. Lehrer werden durch Hetzkampagnen im Netz und tatsächlich auch real vor Ort dazu gezwungen, ihren Unterricht zu überdenken." Lehrkräfte gerieten so in dem Bundesland zunehmend unter Druck:

Die AfD hat es in den letzten Monaten sehr gut hinbekommen, so darzustellen, als ob Lehrer, die nicht auf ihrer Seite stünden, konkret gegen sie agitieren würden. „ Alexander Prinz alias "Der Dunkle Parabelritter", YouTuber und Autor

Aussetzung der Schulpflicht im Raum?

Sollte das Bildungsministerium des Landes nach der Wahl durch die AfD besetzt werden, "könnte das durchaus auch Konsequenzen für Lehrerinnen und Lehrer haben", so seine Befürchtung. Denkbar sei zudem eine Aussetzung der Schulpflicht, sodass Kinder zuhause unterrichtet werden könnten. Und: "Man möchte mehr oder weniger die Inklusion abschaffen."

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Was bewegt die Menschen im Land? 24.07.2026 | 13:54 min

Experte: "Geht um das Gefühl, irgendwie geht es bergab"

In der Wahlentscheidung für die AfD sieht Prinz bei vielen Menschen auch eine Form des "Revanchismus". Dabei gehe es um das "Aufholen von verpassten Chancen" und darum, es jemandem "zu beweisen".

In vielen anderen westlichen Staaten ist es auch so, dass gerade populistische Parteien gewählt werden aus einem stärkeren Impuls, den Gegner zu beschädigen, als sich selbst etwas Gutes zu tun. „ Alexander Prinz

"Es geht um das Gefühl, irgendwie geht es bergab. Wir müssen uns irgendwie verteidigen. Wir sind zurückgelassen." Für Sachsen-Anhalt konkret sei das Wegbrechen von Chancen der für das Land wichtigen Chemieindustrie ein Beispiel dafür.

Die AfD führt in Umfragen. CDU-Ministerpräsident Schulze holt sich im Wahlkampf Unterstützung von Schauspieler Dieter Hallervorden. 07.08.2026 | 2:12 min

Männerüberschuss im Osten stärkt AfD

Dass die AfD insbesondere bei jungen Männern beliebt ist, sei kein ostdeutsches Phänomen: "Dieser Gender Gap ist in eigentlich allen westlichen Demokratien so zu sehen." Auffällig im Osten sei jedoch der "krasse" Männerüberschuss, weil viele gut ausgebildete junge Frauen die ländlichen Regionen verlassen, so Prinz. Auch dies habe einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Lebens vor Ort, die Zukunftsperspektive und die Familiengestaltung.

Und diese Männer, die fühlen sich dann eben zurückgelassen und wollen um sich schlagen. „ Alexander Prinz

Einen Monat vor der Landtagswahl befinden sich SPD, FDP, Grüne und BSW im Existenzkampf. Ihr Ergebnis ist entscheidend. 10.08.2026 | 3:00 min

Politikwissenschaftler: Jetzt kommt es auf die Kleinen an

Ob es für die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September zur absoluten Mehrheit reicht, hängt vor allem von einer Frage ab, erklärt Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky: "Das Entscheidende ist gar nicht unbedingt, ob die CDU aufholt, sondern ob es noch andere der kleineren Parteien ins Parlament schaffen." Dies betreffe die SPD sowie die Grünen, die sich in Umfragen nahe an der Fünf-Prozent-Hürde bewegen.

Mehr Fraktionen im Parlament könnten eine AfD-Regierung verhindern, so der Experte. Das hätten auch die Parteien erkannt und entsprechend mobilisiert, unter anderem mit der Aufforderung zum taktischen Wählen. Die Prognose des Politikwissenschaftlers: "Ich könnte mir vorstellen, dass es etwa den Grünen knapp gelingt, über die Fünf-Prozent-Hürde zu springen, ebenso wie der SPD. Und dann wäre die AfD-Alleinregierung verhindert."