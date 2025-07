Afghanistan: Erneut Abschiebeflug aus Deutschland

Der erste Abschiebeflug unter der neuen Bundesregierung nach Afghanistan ist am Freitag von Leipzig aus gestartet. An Bord waren 81 afghanische Straftäter, weitere sollen folgen.

Abschiebe-Einsatz der Bundespolizei: Die Maschine von Qatar Airways am Freitag in Leipzig vor dem Abheben. Quelle: dpa

Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 schiebt Deutschland afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland ab. Ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord starte an diesem Morgen von Leipzig aus, bestätigte eine Sprecherin von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Es handele sich um vollziehbare Ausreisepflichtige, die strafrechtlich in Erscheinung getreten seien.

Gegen 8.30 Uhr startete in Leipzig eine Maschine der Qatar-Airways mit Ziel Kabul. Nach Angaben eines dpa-Fotografen waren Passagiere mit mehreren Bussen dorthin gebracht worden. Kurz vor 7 Uhr am Morgen stiegen die ersten ein, mindestens einer davon trug demnach eine Fußfessel. Das Bundesinnenministerium teilte mit, man wolle weitere Abschiebungen durchführen:

Die Bundesregierung strebt an, auch künftig Rückführungen nach Afghanistan durchzuführen. „ Bundesinnenministerium

Dobrindt: Afghanistan-Abschiebungen "Teil des Politikwechsels"

Der erste Abschiebeflug seit Antritt der schwarz-roten Regierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) startete unmittelbar vor Beginn eines Treffens von Dobrindt und mehreren EU-Kollegen auf der Zugspitze, bei dem es um eine Verschärfung der EU-Asylpolitik gehen soll. Seit dem letzten Abschiebeflug mit afghanischen Straftätern sind fast elf Monate vergangen. Nach Gewalttaten in Mannheim und Solingen hatte die Ampel-Regierung im vergangenen Sommer angekündigt, Abschiebungen auch nach Afghanistan wieder möglich zu machen.

Es ist gelungen, einen weiteren Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan zu organisieren. Damit beginnen wir, einen weiteren Teil des Politikwechsels aus dem Koalitionsvertrages umzusetzen. Abschiebungen nach Afghanistan müssen auch zukünftig gesichert stattfinden können. „ Alexander Dobrindt, CSU, Bundesinnenminister

Zuletzt waren am 30. August ebenfalls mit Hilfe des Golfemirats Katar 28 männliche afghanische Straftäter ebenfalls von Leipzig aus in ihr Herkunftsland zurückgebracht worden. Katar hatte bereits in der Vergangenheit zwischen dem Westen und den Taliban vermittelt. Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, es werde weitere solcher Flüge geben. Es blieb bei dem einen.

Durchführung gestaltet sich schwierig

Doch die Durchführung gestaltet sich bis heute schwierig: Deutschland unterhält zu den islamistischen Taliban in Kabul keine diplomatischen Beziehungen. Die Gruppe ist insbesondere wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten international isoliert. Man erkenne das Regime nicht als rechtmäßige Regierung an, Deutschland habe nur auf technischer Ebene über ein Verbindungsbüro in Katar Kontakt zu den dortigen Machthabern, hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) kürzlich gesagt.

Innenminister Dobrindt strebt an, das zu ändern. Anfang des Monats sagte er dem "Focus": "Mir schwebt vor, dass wir direkt mit Afghanistan Vereinbarungen treffen, um Rückführungen zu ermöglichen. Nach wie vor braucht es Dritte, um Gespräche mit Afghanistan zu führen. Eine Dauerlösung darf das so nicht bleiben."