Raketen und Ausrüstung:USA genehmigen Waffenverkauf an Ukraine
Das US-Außenministerium gibt grünes Licht für einen Waffenverkauf an die Ukraine. Finanzierungshilfe für die Raketen und Ausrüstung im Wert von 710 Millionen Euro kommt aus Europa.
Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Waffen im Wert von geschätzt 825 Millionen US-Dollar (etwa 710 Millionen Euro) an die Ukraine genehmigt.
Es gehe um Raketen mit größerer Reichweite und dazugehörige Ausrüstung, die die Ukraine angefragt habe, teilte die zuständige Behörde Defense Security Cooperation am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit.
Der Kongress sei darüber informiert worden - wie beim Verkauf solcher Rüstungsgüter ins Ausland üblich. Für den Waffenkauf bekommt die Ukraine den Angaben zufolge Finanzierungshilfe aus den USA, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.
Weitreichende Raketen, Ausrüstung und Schulungen
Das Paket umfasst den Angaben zufolge 3.350 Eram-Raketen, 3.350 GPS-Geräte sowie Komponenten, Ersatzteile und weiteres Zubehör. Außerdem sind Schulungen und technischer Support vorgesehen.
"Dieser geplante Verkauf wird die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsziele der Vereinigten Staaten unterstützen, indem er die Sicherheit eines Partnerlandes verbessert, das in Europa für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt sorgt", erklärte das Ministerium.
Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen verheerenden Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Bei den schwersten russischen Luftangriffen mit Raketen und Drohnen seit Ende Juli wurden in der Nacht zu Donnerstag mehr als 20 Menschen getötet.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: