Ukraine-Krieg: Massive russische Drohnenangriffe auf Kiew

Russland hat Kiew in der Nacht mit Luftangriffen überzogen. Währenddessen reisen Selenskyjs Unterhändler in die USA, um über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu sprechen.

Feuerwehrleute arbeiten an einem brennenden Gebäude nach dem russischen Angriff auf Kiew Quelle: dpa

Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag großflächig mit Luftangriffen überzogen. Über der Hauptstadt Kiew waren Explosionen zu hören, nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko war die Flugabwehr im Einsatz.

Explosionen wurden auch aus den Städten Sumy im Norden sowie Dnipro und Saporischschja im Süden gemeldet. Mit dem Vordringen der Drohnen weitete sich der Luftalarm von Osten nach Westen aus, wie die staatliche ukrainische Warn-App anzeigte.

Laut dem Nachrichtenportal "Kyiv Independent" wurden Bewohner fast aller Landesteile in Schutzräume beordert, auch fernab der Frontlinie. Demnach schickten die Angreifer mehrere Wellen von Kampfdrohnen los und feuerten auch Überschallraketen sowie mindestens einen Marschflugkörper ab. Mehrere Kampfjets der russischen Luftwaffe seien im Einsatz.

Mehrere Tote und Verletzte

Bei den nächtlichen Angriffen gab es laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens acht Tote und Dutzende Verletzte. Unter den Todesopfern ist ein 14-jähriges Mädchen, wie der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, mitteilte.

Der Angriff traf laut den ukrainischen Behörden mehr als 20 Orte in Kiew. Wohnhäuser, Schulen und Büros im ganzen Stadtgebiet seien beschädigt worden, ein fünfstöckiges Gebäude sei eingestürzt.

Am Morgen habe Russland dann eine weitere Welle von Luftangriffen gestartet - in der ukrainischen Hauptstadt seien Geschosse eingeschlagen, während Rettungskräfte unter Gebäudetrümmern nach Verschütteten suchten.

Die russischen Drohnen- und Raketenschlägen seien Moskaus Antwort auf den seit Wochen und Monaten geforderten Waffenstillstand und die Aufrufe zu echter Diplomatie, kritisierte Selenskyj. Statt für Verhandlungen habe sich Russland für Angriffe entschieden.

Russland wählt das Töten, anstatt den Krieg zu beenden. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Luftalarm auch in Russland

Gleichzeitig gab es in Russland im Gebiet Lipezk zeitweise Luftalarm wegen anfliegender ukrainischer Drohnen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Das russische Militär meldete den Abschuss ukrainischer Drohnen über den Gebieten Rostow, Belgorod, Smolensk und über der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Der Flughafen der Stadt Wolgograd musste den Betrieb sicherheitshalber einschränken.

Ukraine schickt Unterhändler in die USA

Unterdessen gehen die Gespräche über Sicherheitsgarantien nach einem Ende des Ukraine-Kriegs weiter. Der ukrainische Präsident Selenskyj schickt seine Chefunterhändler dazu in die USA.

Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskyj in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen.

Man müsse so rasch wie möglich vorankommen, sagte Selenskyj:

Die Russen müssen sehen, wie ernst es der Welt ist und wie schlimm die Folgen für Russland sein werden, wenn der Krieg weitergeht. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Selenskyj: Moskau will nicht verhandeln

Der ukrainische Präsident warf Moskau vor, nicht verhandlungsbereit zu sein und damit ein Trump gegebenes Versprechen zu brechen.

Bei den Sicherheitsgarantien geht es darum, die Ukraine nach einem Ende des Krieges vor einem Wiederaufflammen russischer Aggression zu schützen. Die USA planen sich zu beteiligen, die militärische Hauptlast soll aber bei den Europäern liegen. Russland lehnt Truppen aus Nato-Ländern in der Ukraine strikt ab.

Jermak und Umjerow führen von ukrainischer Seite auch die laufenden Gespräche der Kriegsparteien in Istanbul. Nach Angaben Selenskyjs erkunden sie außerdem mögliche Orte für ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Dabei waren die ukrainischen Vertreter am Dienstag zu Besuch im Golfstaat Katar, am Mittwoch in Saudi-Arabien.

Für Donnerstag sind Gespräche in der Schweiz geplant. Putin will indes erst dann mit einem Vertreter der Ukraine sprechen, wenn es eine fertig ausgehandelte Lösung für ein Ende des Krieges gibt.

