Russland rückt im Süden der Ukraine vor, weiter schwere Kämpfe

Die Ukraine muss Stellungen im Süden des Landes aufgeben. Pokrowsk und Kupjansk bleiben schwer umkämpft. Russland verübt einen der tödlichsten Raketenangriffe seit Kriegsbeginn.

33 Tote und 90 Verletzte: Der russische Raketenangriff auf Ternopil ist einer der verheerendsten Angriffe seit Kriegsbeginn. Quelle: epa

Russische Streitkräfte erzielten in der Ukraine bedeutende Fortschritte in Richtung Saporischschja. Sie nähern sich rasch von Osten her der befestigten Stadt Huljajpole. Die ukrainischen Truppen, die weiterhin unter einem Mangel an Infanterie leiden, mussten ihre Stellungen in Selenyj Haj, Tscherwone und mehreren kleineren Dörfern aufgeben und ziehen sich in Richtung Huljajpole zurück.

Das wahrscheinliche operative Ziel Russlands besteht darin, Huljajpole von Norden her einzukreisen, indem es die Straße entlang des Flusses Hajtschul unterbricht und so die Stadt vom Rest der Ukraine isoliert, bevor es sie belagert.

USA, Ukraine und EU-Vertreter haben Trumps 28-Punkte-Plan überarbeitet. Bewegt sich Putin? 24.11.2025 | 25:18 min

Kämpfe um Pokrowsk halten an

In Pokrowsk dauern die schweren Kämpfe an. Russland hat selbst für die Verhältnisse dieses Krieges extreme Verluste erlitten. Den russischen Streitkräften ist es jedoch noch immer nicht gelungen, im nördlichen Teil der zerstörten Stadt Fuß zu fassen. Nebliges Wetter verringert die Effizienz der Drohnen auf beiden Seiten. Dies hilft der Ukraine, mehr Nachschub und Verstärkung heranzuführen, ermöglicht aber auch den Russen, ihre bislang effektive Infiltrationstaktik durchzuführen.

Initiative zu Friedensplan: Die Welt schaut jetzt nach Moskau

Es scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich, dass die Russen bis Ende November ganz Pokrowsk einnehmen können, obwohl Präsident Wladimir Putin dem russischen Militärkommando Berichten zufolge eine solche Frist gesetzt hat.

Delegationen aus den USA, der Ukraine und Europa haben den umstrittenen US-Friedensplan überarbeitet. Nach Gesprächen in Genf wächst die Hoffnung auf Fortschritte im Friedensprozess. 24.11.2025 | 3:09 min

Häuserkampf in Kupjansk

Auch in Kupjansk dauern die intensiven Kämpfe an. Beide Seiten konnten geringfügige Gebietsgewinne erzielen, aber die Ukraine hält weiterhin den südlichen Teil der Stadt sowie einige Teile des zentralen Bezirks. Daher sind die Meldungen russischer Propagandakanäle, wonach Kupjansk vollständig eingenommen worden sei, eindeutig falsch.

Christian Mölling... ...ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. András Rácz... Quelle: DGAP ...ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Immer mehr junge Männer kommen seit der Lockerung der Ausreisesperre in der Ukraine nach Deutschland. 21.11.2025 | 2:05 min

Russland greift Energienetz an, Ukraine hat Öl-Handel im Visier

Beide Seiten setzten ihre Langstreckenangriffe auf die jeweils andere Seite fort. Russland griff neben mehreren zivilen Infrastruktureinrichtungen auch energiebezogene und logistische Ziele an. Lwiw, Dnipro und Charkiw wurden besonders schwer getroffen.

Unterdessen setzte die Ukraine ihre Angriffe auf Ziele der russischen Ölindustrie und Teile des russischen Stromnetzes fort. Angesichts der Größe des russischen Stromnetzes können solche Angriffe jedoch kaum mehr als geringfügige, vorübergehende Störungen verursachen.

In Charkiw, nahe der russischen Grenze, kamen vier Menschen ums Leben und mindestens 12 wurden verletzt. 24.11.2025 | 0:15 min

Verheerender Raketenangriff auf Ternopil

Am 19. November griffen russische Raketen unter anderem auch die Stadt Ternopil an. Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde direkt von einem Marschflugkörper getroffen. Die Explosion zerstörte die oberen Stockwerke vollständig. Da sich dies gegen 06:30 Uhr am Morgen ereignete, waren viele Bewohner noch in ihren Wohnungen.

Insgesamt wurden 33 Menschen getötet, weitere 90 verletzt und 6 Menschen kamen spurlos ums Leben. Dies ist wahrscheinlich einer der tödlichsten Einzelangriffe des Krieges.

In Ternopil sterben mehrere Menschen bei russischem Beschuss auf ein Wohnhaus. 19.11.2025 | 0:30 min

Wichtiges Depot getroffen: Ukraine vor Engpässen?

Ebenfalls am 19. November griffen die Russen ein großes Treibstoff- und Logistikdepot in Lwiw an, das einer der wichtigsten Umschlagplätze für westliche Militär- und Treibstofflieferungen ist. Obwohl das genaue Ausmaß der Schäden schwer zu ermessen ist, kann man aufgrund der Vielzahl von Explosionen und der kilometerhohen Rauchwolken davon ausgehen, dass erhebliche Mengen an Treibstoff und Munition zerstört wurden.

Je nach Ausmaß der Verluste könnten ukrainische Einheiten in den kommenden Wochen mit einem Mangel an Artillerie-Munition konfrontiert sein.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Russland zwingt Ukrainer an die Front

Es gibt Berichte, dass Russland ukrainische Männer aus den besetzten Gebieten mobilisiert. Nach offiziellen Angaben der Ukraine wurden bisher 46.000 dieser Männer mobilisiert und zum Kampf für die russische Armee geschickt - oft für selbstmörderische Missionen. An bestimmten Abschnitten der Frontlinie ist jeder fünfte oder sechste Kriegsgefangene tatsächlich ein mobilisierter ukrainischer Staatsbürger.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: