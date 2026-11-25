Ein alter Deal hat den Streit um Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer neu entfacht. Europäische Energieinfrastrukturprojekte leiden darunter.

Seit Jahrzehnten gibt es Streit um Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei. Beide erheben Anspruch auf dieselben Gebiete. 24.11.2026 | 1:57 min

Als Nato-Partner sollten die beiden Länder eigentlich auf derselben Seite stehen, doch unter anderem der Streit um Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer sorgt zwischen Griechenland und der Türkei seit Jahrzehnten für Ärger.

Kurz: Beide erheben Anspruch auf dieselben Gebiete. Das internationale Seerecht gibt Griechenland Recht: Sie begründen ihre Ansprüche mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS). Demnach dürfen Staaten ihr Küstenmeer auf bis zu zwölf Seemeilen ab den Basislinien festlegen.

Dazu kommt die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), die 200 Seemeilen umfasst. Hier haben die Staaten das alleinige Recht, natürliche Ressourcen wie Gasvorkommen zu nutzen.

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Kontroverse um die Abgrenzung von Wirtschaftszonen

Die Türkei erkennt dieses Seerecht nicht an und sieht ihre AWZ ab der eigenen Küstenlinie - was die griechischen Inseln ignoriert. "Wir haben zwei Staaten mit maximalen Positionen, die seit Generationen Konflikte miteinander haben", meint Türkei-Experte Günter Seufert, der lange Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) war.

Die aktuelle Diskussion ist alt: Schon 2019 unterzeichnete die international anerkannte Regierung Libyens eine Absichtserklärung mit der Türkei, um die Seegrenze zwischen den beiden Ländern Libyen und Türkei neu zu bestimmen - in einem Gebiet, das nach internationalem Seerecht zur ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Griechenlands gehört.

Nun ist das Thema wieder aufgeflammt, nachdem auch die alternative Regierung Libyens unter General Haftar die Absichtserklärung über die Seegrenzen Ende Oktober gebilligt hat.

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Alte Feindschaft zwischen Nato-Partnern

Griechenland und die Türkei stehen sich seit langem feindselig gegenüber: Es geht um Inseln in der Ägäis, die Auslegung der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) im östlichen Mittelmeer und um den Zypernkonflikt.

Aber nicht nur die türkischen Expansionsbestrebungen sind hier ein Problem, auch Griechenland stelle über die Kontrolle in der Ägäis Maximalforderungen, die für die türkische Marine ein Problem darstellen, so Seufert. Bei Berücksichtigung der griechischen Position könne sie nur mit Genehmigung Griechenlands die Ägäis durchqueren.

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Wie Europa zwischen die Fronten gerät

Auch Europa gerät durch diesen Streit in die Bredouille: In der von der Türkei beanspruchten Zone werden aktuell Gas-Pipelines und Unterseekabel geplant, die Zypern mit Griechenland und dem Rest von Europa verbinden sollen, finanziert auch durch die EU.

Die Pipelines sollen neu erschlossene Gasfelder im östlichen Mittelmeer mit Europa verbinden, langfristig aber auch grünen Wasserstoff transportieren. Die Projekte sollen die Energiesicherheit und die Energiewende in Europa fördern, erklärt Seufert.

Es gibt also direkte Auswirkungen auf die Energiepolitik der Europäischen Union, die sich damit letzten Endes, wenn sie die türkische Position anerkennt, abhängig von der Türkei macht. „ Günter Seufert, Türkei-Experte

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Europäische Energieprojekte betroffen

Zuletzt hat sich das bei den Vorbereitungen für den sogenannten "Great Sea Interconnector" gezeigt. Unterseekabel sollen eine direkte Stromverbindung zwischen Zypern und Griechenland herstellen. Die Kabel sollen jedoch genau durch das umstrittene Gebiet verlaufen.

Zwar konnten die Vorbereitungen vergangene Woche beginnen, doch es war lange unklar, ob ein Kompromiss mit der Türkei gefunden werden kann. Das Konfliktpotential bleibt bestehen, der Konflikt könne jederzeit wieder hochkochen, so Experte Seufert.

Europa steht dem Konflikt uneinig gegenüber. Viele europäische Staaten betrachten die Türkei als wichtigen Partner in der Sicherheitspolitik. Als Nato-Mitglied mit dem zweitstärksten Militär, aber auch als wichtiger Waffen-Produzent, insbesondere im Bereich Drohnen.

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Demgegenüber stehen Staaten wie Griechenland und Zypern, aber auch Frankreich: "Griechenland und Zypern sehen die Türkei als Bedrohung, und Frankreich sieht sie als ernsthaften Konkurrenten seiner strategischen Rolle im östlichen Mittelmeer, im Nahen Osten und in Afrika", so Seufert.

Es schwelt ein größerer regionaler Konflikt

Gerade die internationale Dimension macht eine Lösung besonders schwierig. Der Streit um die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) im östlichen Mittelmeer steht im Schatten eines größeren Konfliktes, erklärt Türkei-Experte Seufert: "Ein Grund für diese Spannung ist, dass Griechenland und Zypern in den letzten Jahren sehr enge militärische sicherheitspolitische Verbindungen mit Israel eingegangen sind."

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Die Türkei und Israel sind dagegen zunehmend entfremdet und begreifen sich mittlerweile als strategische Rivalen in der Region. Die Annäherung Griechenlands an Israel geschieht insbesondere vor dem Hintergrund türkischer Expansion im östlichen Mittelmeer.