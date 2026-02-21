Trump: Neue globale Zölle sollen 15 Prozent betragen

US-Präsident Donald Trump teilt auf seiner Plattform Truth Social mit, er werde den angekündigten Global-Zoll von zehn auf 15 Prozent erhöhen.

Trump legt im Zollbeben nach: Die neuen Zölle sollen nun 15 Prozent betragen. Quelle: Imago

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle auf Importe aus aller Welt sollen bei 15 Prozent statt den zuvor von ihm genannten zehn Prozent liegen.

Trump schrieb am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social, den Zollsatz von 15 Prozent habe er nach einer "gründlichen, detaillierten und kompletten" Überprüfung des Supreme-Court-Urteils zu seiner Zollpolitik festgelegt.

Als erste Reaktion auf die Entscheidung des Gerichts, das einen Großteil von Trumps bisherigen Zöllen gekippt hatte, hatte der Präsident am Freitag einen neuen globalen Zollsatz von zehn Prozent angekündigt.

Mehr in Kürze.

Nachdem der Supreme Court einen Teil der Zölle des US-Präsidenten für unrechtmäßig befand, reagiert Trump mit neuen Zöllen. Was bedeutet das für die EU? Die Analyse bei ZDFheute live. 21.02.2026 | 24:07 min

Quelle: AFP, Reuters