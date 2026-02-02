USA senken Zölle für Indien - Trump verkündet "Handelsdeal"

Zölle runter und mehr Handel: Die USA und Indien verkünden einen "Handelsdeal". Und Trump verspricht: Indien verzichtet auf Öl aus Russland. Doch hierzu schweigt Premier Modi.

US-Präsident Donald Trump hat einen Handelsdeal mit Indien verkündet. Zuvor hatte er mit Premier Narendra Modi (Foto) telefoniert. Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten sogenannten reziproken Zölle gegen das Land von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Als solche bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen.

Im Gegenzug habe der indische Regierungschef Narendra Modi in einem Telefonat zugesagt, seine Zölle und andere Handelshemmnisse für US-Produkte auf null zu reduzieren und deutlich mehr Güter aus den USA zu kaufen - unter anderem Energie, Technologie und Agrarprodukte im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar (etwa 422 Milliarden Euro). Trump sprach von einem "Handelsdeal".

Erst vor wenigen Tagen haben sich die EU und Indien auf ein Handelsabkommen geeinigt. 28.01.2026 | 2:18 min

Trump: Indien will auf Öl aus Russland verzichten

Der US-Präsident verband die Ankündigung in seinem Post mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Das werde dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, betonte Trump.

Er [Modi] erklärte sich bereit, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen viel mehr aus den Vereinigten Staaten und möglicherweise auch aus Venezuela zu beziehen. „ Donald Trump, US-Präsident

Der US-Präsident hatte allerdings bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass sein Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, ließ aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird.

Die Freihandelszone nach dem Abkommen der EU mit Indien "ist ein riesiger Markt", erklärt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. 27.01.2026 | 1:22 min

Modi bestätigt Öl-Stopp nicht

Auch dieses Mal äußerte sich der indische Premierminister auf der Plattform X zwar erleichtert, dass die Zölle sinken sollen, ließ aber erneut im Unklaren, ob Indien tatsächlich kein Öl mehr aus Russland beziehen wird.

Beide betonten ihre gegenseitige Freundschaft. Die Führungsrolle Trumps sei entscheidend für globalen Frieden, Stabilität und Wohlstand, schrieb Modi. "Indien unterstützt seine Bemühungen um Frieden voll und ganz."

Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unsere Partnerschaft zu neuen Höhen zu führen. „ Narendra Modi, Indiens Premierminister

Der Dollar, die Währung der USA, verliert seit Monaten an Wert, der Euro gewinnt. Das macht deutschen Exporteuren das Leben schwer. 30.01.2026 | 1:41 min

Trumps Zoll-Senkung nur Tage nach EU-Indien-Deal

Trump hatte die Regierung in Neu-Delhi zuvor mehrfach wegen ihrer Ölgeschäfte mit Moskau kritisiert - und Importe aus Indien deshalb auch im August mit zusätzlichen Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt. Bereits zuvor hatte er "reziproke Zölle" gegen Indien in Höhe von 25 Prozent verhängt - auf diese bezieht sich Trump in seinem Post.

Seine Ankündigung zur Reduzierung der "reziproken Zölle" erfolgte nun einige Tage nach der Erklärung Indiens und der EU, dass sie ihre Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hätten. Das wurde auch vor dem Hintergrund der aggressiven Handels- und Zollpolitik Trumps als geopolitisch bedeutsamer Schritt gewertet.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit : Indien und EU einigen sich auf Freihandelsabkommen Die EU und Indien rücken wirtschaftlich enger zusammen. Die Verhandlungen über den Aufbau einer Freihandelszone seien abgeschlossen, teilten beide Seiten in Neu-Delhi mit. mit Video 2:43

