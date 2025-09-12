US-Präsident Trump kündigt Nationalgarde-Einsatz in Memphis an

Nach Los Angeles und Washington:Trump: Nationalgarde-Einsatz auch in Memphis
US-Präsident Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee angekündigt. In der demokratisch regierten Stadt gebe es große Probleme, so Trump.
US-Präsident Donald Trump hat einen Nationalgarde-Einsatz für die Stadt Memphis angekündigt. Die Soldaten sollten dort mit Unterstützung des demokratischen Bürgermeisters der Großstadt am Mississippi und des Gouverneurs von Tennessee zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden, erklärte er.
In der von Demokraten regierten Stadt gebe es große Probleme, sagte Trump in Washington zur Begründung. "Wir werden das genauso in Ordnung bringen wie in Washington", fügte er hinzu.
Trump hat auch Chicago im Visier
Eigentlich hatte der Republikaner schon länger Chicago im Blick, um dort gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen - doch es hatte Widerstand von Stadt und Bundesstaat Illinois gegen seine Pläne gegeben.
Im TV-Sender Fox News nannte Trump nun Memphis als Einsatzort. Man werde die Nationalgarde bereitstellen. Wann der Einsatz beginnen soll, blieb offen.
Nationalgarde schon in Los Angeles und Washington
Memphis wäre die dritte Stadt, in der der Präsident eingreift - nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington, alles Hochburgen der Demokraten in den USA. "Rattenloch" - so hatte er die Lage in der Hauptstadt bezeichnet und vor Wochen die Nationalgarde auf ihre Straßen geschickt - als Grund gab er Kriminalität an.
In Kalifornien wiederum waren im Juni Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten auf die Straße gegangen - das wollte die Regierung unterbinden.
