Militäreinsatz in Chicago? Trump zündelt Streit mit Demokraten

US-Präsident Trump provoziert erneut rund um einen möglichen Einsatz des Militärs in Chicago. Die Demokraten in Illinois reagieren empört. Warum Trump Soldaten in Städten will.

Trump droht seit Tagen mit einem Einsatz der Nationalgarde in Chicago. Quelle: action press

"Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen. Chicago wird bald herausfinden, warum es Kriegsministerium heißt", schreibt US-Präsident Donald Trump auf seinem Netzwerk "Truth Social". Später teilt das Weiße Haus den Post auch auf seinem Instagram-Kanal.

Begleitet wird der Beitrag von einer offenbar mit Künstlicher Intelligenz erstellten Grafik, die den US-Präsidenten in Militärkleidung zeigt. Im Hintergrund fliegen Hubschrauber über die Skyline der demokratischen Hochburg Chicago. Darauf der Text: "Chipocalypse Now".

Instagram-Post des Weißen Hauses Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In Gestaltung und Wortwahl erinnert alles an den Antikriegsfilm "Apocalypse Now", aus dem Jahr 1979. Wie so oft bei Trump bleibt unklar, ob der Post als ernste Mitteilung zu verstehen ist, oder ob er diesen im Nachhinein als ironisch gemeint auslegen wird.

Trump droht Chicago mit Einsatz der Nationalgarde

Was klar ist: Mit dem Post erneuert der US-Präsident seine Drohungen gegen die drittgrößte Stadt der USA. Denn: Trump hatte zuvor angekündigt, gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago massiv einzuschreiten.

In der Hauptstadt Washington D.C., von ihm als "Rattenloch" bezeichnet, hatte er vor Wochen mit der gleichen Begründung die Nationalgarde aktiviert und die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt.

Trump sagte jedoch nicht, was genau er in Chicago plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob er erneut die Nationalgarde mobilisieren will oder wann ein solcher Einsatz beginnen könnte.

Präsident Trump kritisiert Städte unter demokratischer Führung und lässt die Nationalgarde in Washington patrouillieren. Chicago könnte als Nächstes betroffen sein. 26.08.2025 | 1:34 min

Gouverneur nennt Trump "Möchtegern-Diktator"

Politiker im US-Bundesstaat Illinois, in dem Chicago liegt, nehmen Trumps Anspielung ernst. Der demokratische Gouverneur J.B. Pritzker schreibt auf X: Der US-Präsident drohe damit, einer amerikanischen Stadt den Krieg zu erklären. "Das ist kein Witz. Das ist nicht normal."

X-Post von JB Pritzker Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Und weiter:

Trump ist kein starker Mann, er ist verängstigt. Illinois lässt sich von einem Möchtegern-Diktator nicht einschüchtern. „ J.B. Pritzker, Gouverneur in Illinois

Präsident Trump schickte bereits die Nationalgarde nach Washington. Seine Begründung ist umstritten, die Empörung bei vielen Bürgern groß. 26.08.2025 | 2:35 min

Bürgermeister: Müssen uns vor Autoritarismus verteidigen

Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson, ebenfalls ein Demokrat, nennt die Drohungen des Republikaners unwürdig für einen Präsidenten.

"Die Realität ist, dass er unsere Stadt besetzen und unsere Verfassung brechen will", schreibt Johnson auf X.

X-Post von Brandon Johnson Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trumps Ziel ist es, "die demokratisch regierten Staaten auf Linie zu zwingen", sagt Politologin Clüver Ashbrook. Was sein Kurs für die USA bedeuten könnte, analysiert ZDFheute live. 24.08.2025 | 29:42 min

Trump spricht von Notständen in den US-Städten

Chicago wäre nach Los Angeles und Washington D.C. die dritte demokratisch regierte Stadt, in der der Präsident eingreift. In der Hauptstadt wurde am Samstag erneut gegen die Militäreinsätze demonstriert.

Im Juni hatte Trump auch die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. 10.06.2025 | 5:25 min

Trump argumentiert mit Notständen in den jeweiligen Städten. Die Statistiken für seine Argumentation seien fragwürdig, ordnet Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook ein.

Weder in Chicago, noch in New York, noch in Los Angeles standen tatsächliche Notstände an. „ Cathryn Clüver Ashbrook, Politologin

Nach Ansicht der Politologin gehe es daher weniger um Sicherheit als um die Inszenierung von Bedrohungen, um Trumps Macht zu festigen. Auch die geplante Ausweitung solcher Einsätze sei eine bewusste politische Botschaft.

Wegen angeblich ausufernder Kriminalität setzt US-Präsident Trump die Nationalgarde in Washington ein. Obdachlosen droht er mit der Vertreibung aus der Hauptstadt. 12.08.2025 | 2:50 min

Machtkampf mit demokratisch regierten Städten

Trump suggeriere Notlagen, um Stärke gegenüber ländlichen Wählergruppen zu demonstrieren, so Clüver Ashbrook. Hinzu komme ein Machtkampf mit demokratisch regierten Städten, besonders im Zusammenhang mit Einwanderungsbehörden.

Das eigentliche Ziel ist, die demokratisch regierten Städte und Bundesstaaten auf Linie zu zwingen und ihnen bestimmte Grundlagen zu entziehen, besonders Gelder aus Washington. „ Cathryn Clüver Ashbrook, Politologin

Derweil bringt US-Präsident Trump weitere Großstädte wie Baltimore als Schauplätze einer Machtdemonstration seiner Regierung ins Spiel. Auch über Militäreinsätze in New York und New Orleans denkt er schon öffentlich nach.

Zusammengefasst hat den Artikel Katharina Schuster.