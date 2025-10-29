Johnson sieht "keinen Weg" für dritte Amtszeit Trumps

Der Republikaner Mike Johnson hält eine dritte Amtszeit Trumps für unrealistisch - sehr zu dessen Bedauern. Für eine erneute Kandidatur wäre eine Verfassungsänderung nötig.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sieht keine Möglichkeit für eine dritte Amtszeit von Präsident Donald Trump. Johnson habe zwar mit dem Präsidenten gesprochen, sehe aber "keinen Weg" für dessen erneute Kandidatur bei der nächsten Wahl 2028, sagte der Trump-Vertraute vor Journalisten.

Grund dafür ist der 22. Zusatz der US-Verfassung, nach dem niemand mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt werden darf. Der Republikaner sagte, eine Änderung der Verfassung samt Ratifizierung durch alle Bundesstaaten würde "etwa zehn Jahre" dauern.

Trump enttäuscht: "Werden sehen, was passiert"

Trump selbst bezeichnete es als "schade", dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren darf. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte er am Mittwoch:

Ich habe die höchsten Umfragewerte, die ich je hatte, und wissen Sie, nach dem, was ich gelesen habe, darf ich wohl nicht kandidieren, also werden wir sehen, was passiert. „ US-Präsident Donald Trump

Laut Reuters-Umfragen sind die Umfragewerte von Trump auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt gesunken. Für eine Verfassungsänderung wäre eine Mehrheit von jeweils zwei Dritteln im Repräsentantenhaus und im Senat notwendig - sowie die Zustimmung von drei Vierteln der Regierungen in den Bundesstaaten.

Trump kokettiert schon länger mit einer dritten Amtszeit

Erst am Montag hatte Trump deutlich gemacht, dass er einer dritten Präsidentschaft nicht ganz abgeneigt wäre. "Ich würde es gern machen", sagte er. Trump macht aber schon länger solche Anspielungen.

So gibt es etwa Kappen mit der Aufschrift "Trump 2028" zu kaufen. Beobachter in den USA fragen sich, ob daraus Ernst werden könnte.

Einige Verbündete Trumps brachten deswegen eine Kandidatur als Vizepräsident ins Gespräch - mit der Idee, dass der gewählte Präsident dann abtreten und sein Amt Trump überlassen würde. Zu einer Bewerbung als Vizepräsident sagte der Republikaner selbst: "Es wäre nicht richtig."