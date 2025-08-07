Kreml: Putin-Trump-Treffen in "kommenden Tagen"

Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich nach Angaben des Kreml in den kommenden Tagen mit seinem US-Kollegen Donald Trump treffen.

US-Präsident Donald Trump und der russsische Staatschef Wladimir Putin sollen nach Angaben des Kremls "in den kommenden Tagen" zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen in den kommenden Tagen vereinbart worden, sagte Kremlvertreter Juri Uschakow.

Details würden bereits ausgearbeitet, so Uschakow. Es werde die kommende Woche angepeilt.

Die kommende Woche wurde als Zieltermin gesetzt. „ Juri Uschakow, Präsidentenberatur Wladimir Putin

„Ob das Treffen wirklich stattfindet, bleibt abzuwarten – an diesem Punkt waren wir schon mal“, sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. Grundlage dafür habe das Treffen zwischen Putin und Witkoff geschaffen. 07.08.2025 | 3:32 min

Kein Wort über mögliches Treffen mit Selenskyj

Es sei aber noch unklar wie viel Zeit die Vorbereitungen in Anspruch nähmen. Auf den Ort habe man sich "im Prinzip" bereits geeinigt, er werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Es wäre der erste Gipfel zwischen Putin und Trump, seit der US-Präsident seine zweite Amtszeit angetreten hat.

Auf US-Vorschläge zu einem Dreiertreffen zwischen Putin, Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ging der Kreml nicht ein. Das "kommentieren wir nicht", so Uschakow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass.

"Man soll die Gesprächsbereitschaft nicht mit Kompromissbereitschaft verwechseln", sagt Sicherheitsexperte Nico Lange zu einem möglichen Treffen von Trump und Putin. 07.08.2025 | 9:19 min

Leavitt: Russische Seite wünscht sich Treffen mit Trump

Zuvor hatte das Weiße Haus bekannt gegeben, dass die russische Seite offen für ein Treffen mit den USA und der Ukraine sei. "Der Präsident ist offen dafür, sowohl Präsident Putin als auch Präsident Selenskyj zu treffen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Mittwoch in Washington. Trump wolle, dass der "brutale Krieg" in der Ukraine ende. Sie nannte aber weder ein Datum noch einen Ort für eine mögliche Begegnung.

Trump hatte davor die europäischen Partner über das Gespräch zum Ukraine-Krieg informiert, das sein Sonderbeauftragter Steve Witkoff in Moskau mit Putin geführt hatte. In dem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und anderen Regierungschefs erwähnte Trump auch die Absicht, sich persönlich mit dem russischen Präsidenten zu treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Berliner Regierungskreisen erfuhr. Putin hatte Witkoff für etwa drei Stunden empfangen.

Der US-Sondergesandte Witkoff kommt heute für Vermittlungen mit Präsident Putin zusammen. Trump droht mit Sanktionen, sollte Russland bis Freitag keiner Feuerpause im Ukraine-Krieg zustimmen. 06.08.2025 | 1:50 min

Rubio: Verstehen Russlands Bedingungen jetzt besser

US-Außenminister Marco Rubio sagte dem TV-Sender Fox Business nach dem Witkoff-Treffen: "Heute war ein guter Tag." Aber es gebe noch viel zu tun, er wolle nicht übertreiben. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Man habe jetzt ein besseres Verständnis davon, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden. Das müsse man nun mit dem abgleichen, was vor allem die Ukrainer und auch die europäischen Verbündeten bereit seien zu akzeptieren. Wenn beides nahe genug beieinander sei, gebe es für Trump die Möglichkeit eines Treffens.

Trump informierte nach Angaben aus Kiew am Abend auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über die Ergebnisse der Verhandlungen Witkoffs in Moskau.

