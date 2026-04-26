Veranstaltung in Washington: Trump nach Knalllauten bei Presse-Dinner evakuiert

US-Präsident Donald Trump ist am Samstag (Ortszeit) beim Dinner der White-House-Korrespondenten von seinen Sicherheitsleuten in Sicherheit gebracht worden.

US-Präsident Donald Trump ist nach einem Sicherheitsvorfall bei einer Abendveranstaltung in Washington evakuiert worden. Während des White House Correspondents Dinner', bei dem neben Trump auch viele Regierungsmitglieder anwesend waren, stürmte nach mehreren lauten Knallgeräuschen der Sicherheitsdienst den Raum.

Wenige Minuten nach dem Vorfall bestätigte Trump in einem Post auf der Social-Media-Plattform Truth Social, dass ein mutmaßlicher "Schütze festgenommen" wurde, so Trump. Er wolle zu der Veranstaltung zurückkehren, hielte sich aber an die Empfehlungen der Einsatzkräfte. "Ich habe ihnen gesagt, 'Die Show muss weitergehen'", schrieb Trump.

Nach ZDF-Informationen fielen die Schüsse außerhalb des Saals. Anwesende im Raum suchten Deckung unter den Tischen. Rund um das Washington Hilton-Hotel, in dem die Veranstaltung stattfindet, sind Helikopter und Polizei-Sirenen zu hören.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sichern den Saal

Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert. Andere Gäste suchten Deckung unter Tischen. Auf Fernsehaufnahmen waren schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen.

Es war das erste Mal, dass Trump als Präsident an dem traditionellen Dinner der White House Correspondents Association (WHCA) teilnahm.