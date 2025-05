Russlands Vorteil durch Drohnen-Modernisierung und Taktik

Seit ihrem ersten Einsatz in der Ukraine hat Russland kontinuierlich an der Aufrüstung und Modernisierung seiner aus dem Iran stammenden Selbstmorddrohnen gearbeitet. Noch im Jahr 2022 begann Russland mit dem Import von Schahed-131 und -136 Drohnentypen aus dem Iran.

Zunächst setzte Russland sie in ihrer ursprünglichen Form ein, nur ihre Namen wurden geändert - in "Geran-1" und "Geran-2", um die iranische Darstellung der Nichtbeteiligung zu unterstützen. Dies war jedoch nur ein Informationsmanöver, denn die iranische Herkunft dieser Drohnen war eindeutig.

Eigene Produktion und Modernisierung seit 2023

Im Juli 2023 begann Russland die Drohnenproduktion in einer eigenen "Geran"-Fabrik in Jelabuga, Tatarstan. Die Fabrik dient seitdem dazu, diese Drohnen in großen Stückzahlen zu produzieren und auch kontinuierlich an ihrer Modernisierung zu arbeiten.