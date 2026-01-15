Von Storch bei "Lanz": "Grönland gehört zu Dänemark"

Beatrix von Storch (AfD) im Drahtseilakt: Einerseits lobt sie Trumps Politikstil als "eindrucksvoll". Andererseits stellt sie klar, dass Grönland nicht zu den USA gehört.

Von Storch: "Grönland gehört zu Dänemark, ganz klar."

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 14. Januar 2026 in voller Länge. 14.01.2026 | 77:46 min

"Trump erreicht eine ganze Menge mit dieser unkonventionellen Art. Das muss man, glaube ich, anerkennen." Beatrix von Storch fand am Mittwochabend bei "Markus Lanz" lobende Worte für den US-Präsidenten. Donald Trump haue auf den Tisch und sage: "'[Grönland] gehört zu uns. Wir gehen da rein, entweder wirtschaftlich oder militärisch.'" Das Ergebnis:

Wir reden jetzt alle über Grönland. Der deutsche Verteidigungsminister sagt: 'Wir müssen in Grönland Truppen stationieren, um Grönland gegen chinesischen Einfluss zu sichern.' „ Beatrix von Storch, AfD

Das sei möglicherweise genau das, was "Trump erreichen wollte": "Wir irritieren uns an dem Stil, den er pflegt, aber das Ergebnis ist dann immer eindrucksvoll."

Die Gespräche zwischen den USA, Grönland und Dänemark haben die Differenzen nicht ausräumen können. David Sauer ordnet die Lage ein und geht auch auf die Situation in Iran ein. 15.01.2026 | 3:06 min

Von Storch: Nato-Fünf-Prozent-Ziel problematisch

Eindrucksvoll sei auch Trumps Drohung gewesen, die Nato aufzulösen. Damit habe er es geschafft, dass sich die Beiträge der Nato-Mitglieder "plötzlich mehr als verdoppeln". Ebenso plötzlich äußerte die AfD-Politikerin Kritik an Trump:

Diese fünf Prozent vom BIP sind problematisch. Das ist ja fast die Hälfte unseres Haushalts. [Mit] 250 Milliarden Euro ist das sehr, sehr viel. „ Beatrix von Storch, AfD

Kritik, die nicht lange währte: "Das Ziel hat er in seiner nationalen Sicherheitsstrategie artikuliert: Militär muss schlagkräftig sein (...), alle sollen ihren Beitrag leisten." Uns mit dieser Art und Weise zu überrumpeln, habe Trump sehr erfolgreich erreicht. Die USA würden die westliche Hemisphäre als ihren Raum betrachten und "gehen jetzt sehr systematisch vor".

Venezuela sei ein "Störfaktor" gewesen: "Legal, illegal, gegen internationales Recht - kann man alles diskutieren. Das ist der typisch deutsche, europäische Ansatz. [Trump] schafft Fakten."

Nach Trumps Angriff in Venezuela wächst in Grönland laut ZDF-Korrespondent Henner Hebestreit die Sorge vor der US-Regierung. Viele, vor allem junge Menschen, würden sich von Amerika abwenden. 08.01.2026 | 3:02 min

Weber: Trumps Egoismus ist Substanz der US-Politik

Manfred Weber, Fraktionschef der EVP im EU-Parlament, widersprach: "Dass Donald Trump sagt, 'Ich setze meinen Egoismus über alles!', das ist die Substanz der amerikanischen Politik."

Diese werde von der AfD begrüßt, beispielsweise durch das Treffen von AfD-Chefin Alice Weidel mit dem amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance. Entscheidend sei eine Frage:

Akzeptieren wir als Deutsche, als europäische Familie, dass ein Land, ein Nachbarland, Dänemark, unser Freund (...), dass die vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dass die in Washington betteln müssen: 'Bitte greift uns nicht an'? „ Manfred Weber, Fraktionschef der EVP im EU-Parlament

Venezuela, Grönland: US-Präsident Trump sucht nach neuen Einflusszonen. Statt der alten Weltordnung will er eine der Großmächte. Deutschland hält sich mit Kritik zurück - man braucht Trump. 11.01.2026 | 4:46 min

Stellt die AfD die Zukunft Deutschlands in Frage?

Weber warf von Storch vor: "Da kann ich mich doch nicht als deutscher Politiker, wie Sie das jetzt machen, hinsetzen und sagen: 'Die Amerikaner gehen halt ihren Weg und schaffen Fakten.'"

Er appellierte: "Wir haben es mit einer ganz neuen Weltordnung zu tun und in dieser neuen Weltordnung müssen wir die sein, die an die Regeln erinnern." Wir Deutschen würden in Handels- und Sicherheitsfragen seit Jahrzehnten "am allermeisten" von diesen internationalen Regeln profitieren:

Wer diese regelbasierte Ordnung in Frage stellt, stellt die Zukunft Deutschlands in Frage. Das ist das, wo die AfD leider Gottes auf der falschen Seite steht. „ Manfred Weber, Fraktionschef der EVP im EU-Parlament

Donald Trumps zweites erstes Amtsjahr geht zu Ende. Seine Außenpolitik nennt er die „Donroe-Doktrin“, will den Einfluss der USA im Westen vergrößern. 14.01.2026 | 6:27 min

Von Storch: Haben in Grönland nicht die gleichen Interessen wie Trump

Von Storch betonte: "Grönland den Grönländern. Grönland gehört zu Dänemark, ganz klar." Sie räumte ein: "Wir haben dort nicht die gleichen Interessen, wie sie Herr Trump jetzt für die Vereinigten Staaten artikuliert hat."

Die Oppositionspolitikerin polemisierte mit Blick auf die deutsche Außenpolitik: "Wir stehen nur rum, moralisieren über Gott und die Welt und leisten nicht unseren eigenen Beitrag." Stattdessen sollten "wir als Deutsche" zunächst einmal in der Lage sein, "zu artikulieren, was unsere Interessen sind": "Vielleicht stellen wir dann fest: Unser Interesse ist es, dass die Seltenen Erden, die dort sind, entwickelt werden, natürlich in Abstimmung mit den Dänen, wahrscheinlich in Abstimmung mit den Amerikanern."

Die USA erheben weiter Anspruch auf Grönland. Ein Treffen im Weißen Haus mit Dänemark und Grönland soll Klarheit bringen. Was jetzt mit Grönland passiert - Analyse bei ZDFheute live. 14.01.2026 | 60:38 min

Weber entgegnete, dass die Europäische Union in Grönland präsent sei:

Wir finanzieren Grönland teilweise mit europäischen Geldern, mehr als alle anderen. Wir sind dort präsent mit der Entwicklung von Rohstoffen. „ Manfred Weber, Fraktionschef der EVP im EU-Parlament

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei bereits vor dem Konflikt in Grönland gewesen und habe "Flagge gezeigt". Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hatte sich eindeutig positioniert: "Wenn wir zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, dann wählen wir Dänemark."