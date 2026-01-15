Von Storch bei "Lanz": "Grönland gehört zu Dänemark"

AfD-Fraktionsvize bei "Lanz":Von Storch: "Grönland gehört zu Dänemark, ganz klar."
von Felix Rappsilber
Beatrix von Storch (AfD) im Drahtseilakt: Einerseits lobt sie Trumps Politikstil als "eindrucksvoll". Andererseits stellt sie klar, dass Grönland nicht zu den USA gehört.
"Trump erreicht eine ganze Menge mit dieser unkonventionellen Art. Das muss man, glaube ich, anerkennen." Beatrix von Storch fand am Mittwochabend bei "Markus Lanz" lobende Worte für den US-Präsidenten. Donald Trump haue auf den Tisch und sage: "'[Grönland] gehört zu uns. Wir gehen da rein, entweder wirtschaftlich oder militärisch.'" Das Ergebnis:
Das sei möglicherweise genau das, was "Trump erreichen wollte": "Wir irritieren uns an dem Stil, den er pflegt, aber das Ergebnis ist dann immer eindrucksvoll."
Von Storch: Nato-Fünf-Prozent-Ziel problematisch
Eindrucksvoll sei auch Trumps Drohung gewesen, die Nato aufzulösen. Damit habe er es geschafft, dass sich die Beiträge der Nato-Mitglieder "plötzlich mehr als verdoppeln". Ebenso plötzlich äußerte die AfD-Politikerin Kritik an Trump:
Kritik, die nicht lange währte: "Das Ziel hat er in seiner nationalen Sicherheitsstrategie artikuliert: Militär muss schlagkräftig sein (...), alle sollen ihren Beitrag leisten." Uns mit dieser Art und Weise zu überrumpeln, habe Trump sehr erfolgreich erreicht. Die USA würden die westliche Hemisphäre als ihren Raum betrachten und "gehen jetzt sehr systematisch vor".
Venezuela sei ein "Störfaktor" gewesen: "Legal, illegal, gegen internationales Recht - kann man alles diskutieren. Das ist der typisch deutsche, europäische Ansatz. [Trump] schafft Fakten."
Weber: Trumps Egoismus ist Substanz der US-Politik
Manfred Weber, Fraktionschef der EVP im EU-Parlament, widersprach: "Dass Donald Trump sagt, 'Ich setze meinen Egoismus über alles!', das ist die Substanz der amerikanischen Politik."
Diese werde von der AfD begrüßt, beispielsweise durch das Treffen von AfD-Chefin Alice Weidel mit dem amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance. Entscheidend sei eine Frage:
Stellt die AfD die Zukunft Deutschlands in Frage?
Weber warf von Storch vor: "Da kann ich mich doch nicht als deutscher Politiker, wie Sie das jetzt machen, hinsetzen und sagen: 'Die Amerikaner gehen halt ihren Weg und schaffen Fakten.'"
Er appellierte: "Wir haben es mit einer ganz neuen Weltordnung zu tun und in dieser neuen Weltordnung müssen wir die sein, die an die Regeln erinnern." Wir Deutschen würden in Handels- und Sicherheitsfragen seit Jahrzehnten "am allermeisten" von diesen internationalen Regeln profitieren:
Von Storch: Haben in Grönland nicht die gleichen Interessen wie Trump
Von Storch betonte: "Grönland den Grönländern. Grönland gehört zu Dänemark, ganz klar." Sie räumte ein: "Wir haben dort nicht die gleichen Interessen, wie sie Herr Trump jetzt für die Vereinigten Staaten artikuliert hat."
Die Oppositionspolitikerin polemisierte mit Blick auf die deutsche Außenpolitik: "Wir stehen nur rum, moralisieren über Gott und die Welt und leisten nicht unseren eigenen Beitrag." Stattdessen sollten "wir als Deutsche" zunächst einmal in der Lage sein, "zu artikulieren, was unsere Interessen sind": "Vielleicht stellen wir dann fest: Unser Interesse ist es, dass die Seltenen Erden, die dort sind, entwickelt werden, natürlich in Abstimmung mit den Dänen, wahrscheinlich in Abstimmung mit den Amerikanern."
Weber entgegnete, dass die Europäische Union in Grönland präsent sei:
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei bereits vor dem Konflikt in Grönland gewesen und habe "Flagge gezeigt". Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hatte sich eindeutig positioniert: "Wenn wir zwischen den USA und Dänemark wählen müssen, dann wählen wir Dänemark."
