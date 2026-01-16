Phoebe Gaa zu Iran: "Menschen wünschen sich Hilfe von außen"

Wie sehen Teheraner möglichen US-Eingriff?:Phoebe Gaa in Iran: "Menschen wünschen Hilfe von außen"
Greift das US-Militär in Iran ein? Die Welt blickt auf Donald Trump. Aus Teheran berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa als eine der wenigen westlichen Journalisten im Land.
ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa ist eine der wenigen westlichen Journalisten, die momentan in Iran selbst noch vor Ort sind. Nach mehreren Tagen ohne Internet berichtet sie ZDFheute live-Moderatorin Sara Bildau am Telefon, wie das journalistische Arbeiten vor Ort überhaupt noch funktioniert - und was die Menschen in Teheran bewegt.
Das sagt Phoebe Gaa ...
... über ihre Arbeitssituation
In Iran sei "immer noch das Internet blockiert, vor allem das internationale Internet. Man kann jetzt 'Domestic'-Seiten aufrufen, aber nicht auf das weltweite Netz zugreifen", berichtet Phoebe Gaa. "Ich habe ab und zu punktuell Zugriff auf das Internet, aber eben leider jetzt zum Beispiel nicht zu der Zeit, zu der wir miteinander sprechen wollen. Deswegen melde ich mich von meinem iranischen Telefon aus. Auch das hat seine Tücken: Es ist zum Beispiel so, dass ich ins Ausland telefonieren kann oder Iraner können ins Ausland telefonieren von ihren Telefonen aus."
Und ansonsten seien sie und ihr Team "auch auf ganz klassische Formen der Recherche dadurch angewiesen, da das Internet ja eben nicht funktioniert und die Seiten, die man aufrufen kann oder die Chatprogramme, die man jetzt im iranischen Netz nutzen kann, die auch anfällig sind, sage ich mal, für Überwachung".
... über die aktuelle Lage in der Hauptstadt Teheran
Die Stadt wirke "eigentlich sehr ruhig". Die Präsenz der Sicherheitskräfte habe jetzt deutlich abgenommen. "Das war im Verlauf der letzten Woche deutlich mehr." Aber das, berichtet Gaa weiter, "ist eben eine oberflächliche Ruhe. Und sobald man anfängt mit den Leuten zu sprechen, merkt man, wie sehr die natürlich bewegt sind von der Situation, in der sich ihr Land gerade befindet".
Man höre auch immer wieder von Leuten, dass - auch wenn im Moment keine großen Proteste stattfänden - dass sie der Meinung sind, dass diese Bewegungen aber weitergehen werden.
... über Menschen, die verhaftet wurden
Es sei "wahnsinnig schwer, hier vor Ort verlässliche Informationen über den Verbleib der verhafteten Menschen zu bekommen". Von offizieller Seite werde zwar gesagt oder es habe ja "diese Aussage vom Chef der obersten Justizbehörde" gegeben, "dass die Verfahren im Eilverfahren stattfinden sollen und das eben die Leute, die bewaffnet an den Protesten teilgenommen haben, dann auch als Gegner Gottes verurteilt werden sollen". Aber diese Aussage sei schon ein paar Tage alt und "seitdem hat sich eigentlich kein Offizieller mehr zu dem Thema zumindest an das heimische Publikum gewendet".
Vor Gefängnissen zu drehen, zum Beispiel, um sich selber ein Bild machen zu können, das sei schon unter normalen Umständen so gut wie unmöglich in Iran, so Gaa. "Und insofern können wir uns da jetzt auch nicht wirklich ein Bild machen."
... über die mögliche Schwächung des Regimes durch die Proteste
Es gebe, sagt die Journalistin, eine wahnsinnig hohe Zahl von Menschen in Iran, "die haben einfach erlebt, wie ihre Führung bei vergangenen Protestbewegungen vorgegangen ist, mit welcher Brutalität und mit welchem harten Durchgreifen".
Iran habe im vergangenen Jahr - laut Amnesty International - über 1.000 Menschen hingerichtet. Jeder wisse, dass das zu den Werkzeugen der iranischen Führung gehöre und dass das auch zur Abschreckung genutzt werde.
Phoebe Gaa ist derzeit eine von ganz wenigen westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten im Land. Am Dienstag, 13. Januar, konnte sie den Kontakt zum Sender via Mobilfunknetz (GSM) wiederherstellen. Normalerweise stattet das ZDF seine Korrespondenten in Krisengebieten mit Satellitentelefonen aus. In Iran ist das verboten.
Inzwischen zeichnet das ZDF in gewissen Zeitfenstern Telefongespräche mit Gaa zur Einschätzung der Lage vor Ort auf. Live-Gespräche sind immer noch sehr unsicher, auch die Qualität ist schlecht. Seit dem 14. Januar kann sie nur eingeschränkt und ortsgebunden das Internet nutzen.
... über die Hoffnung der Menschen auf Hilfe aus den USA - und die Angst davor
Das ist etwas, so Phoebe Gaa, das sie bei früheren Protestbewegungen nicht so wahrgenommen habe, aber diesmal gebe es Menschen, die sich Hilfe von außen herbeiwünschten. Diese müsse natürlich nicht unbedingt ein Militärschlag sein.
"Aber es gibt dann eben auch die große Angst davor, was ein wirklicher Militärschlag bedeuten würde", so Gaa. Während des Zwölf-Tage-Krieges, der sei ja gerade mal sechs Monate her, hätten die Menschen hier erlebt, dass sie gerade bei so einer Internetblockade, wo sie dann so abgeschnitten sind von den Informationen von außen, dann solchen Angriffen auch relativ schutzlos ausgesetzt gewesen seien.
"Und dann", fährt Gaa fort, "gibt es natürlich auch immer noch die große Sorge davor, was das für eine Eskalationsspirale nach sich ziehen könnte, falls die USA tatsächlich militärisch eingreifen sollten".
Mehr zur Lage in Iran - aktuelle Meldungen im Liveblog:
Mehr zur Lage in Iran
