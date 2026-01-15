ZDF-Korrespondentin in Iran: "Gedämpfte, angespannte Stimmung"

ZDF-Korrespondentin in Teheran:Phoebe Gaa in Iran: "Gedämpfte, angespannte Stimmung"
Nur wenige westliche Journalisten berichten aus Iran. ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa schildert exklusiv aus Teheran, warum die Ruhe auf den Straßen der Stadt nur oberflächlich ist.
"Es ist eine sehr merkwürdige, gedämpfte, angespannte Stimmung", berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Nach den heftigen Protesten in Iran scheint die Lage deutlich ruhiger geworden zu sein - zumindest auf den ersten Blick:
"Sobald man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann brechen oft wirklich sehr große Emotionen hervor", berichtet Gaa weiter. Die ZDF-Korrespondentin ist eine der wenigen westlichen Journalisten in dem Land, in dem Berichten zufolge bei der gewaltsamen Niederschlagung der landesweiten Proteste tausende Demonstranten getötet worden sind.
Gaa: "Unmut, Verzweiflung und Wut" in Iran
Anders als es die vermeintliche Ruhe in den Straßen Teherans vermuten ließe, berichtet Gaa von großer Angst in der Bevölkerung:
Auch die Drohung eines Eingreifens der USA durch Präsident Donald Trump sorgt für Unruhe: "Viele haben Angst vor einem Militärschlag, der möglicherweise bevorsteht", so Gaa. "Und dann ist da immer wieder dieser sehr weit verbreitete Unmut, diese Wut, Verzweiflung darüber, in einem Land zu leben, das vor so vielen großen Problemen steht - wirtschaftlich, aber auch außenpolitisch, für die im Moment keine Lösung in Aussicht scheint.
Iran: Regime geschwächt, Lage weiter angespannt
Dass die Proteste akute Risse im Führungsapparat der islamischen Republik verursacht hätten, könne sie nicht erkennen, so die Korrespondentin. Aber: Das Regime sei durch einige Faktoren in den letzten Monaten "eher geschwächt". Dazu gehöre die Schwächung der Hamas, der Hisbollah aber auch der Sturz von Assad in Syrien. Besonders der sogenannte 12-Tage-Krieg zwischen Israel und Iran im Juni des vergangenen Jahres habe bei der Bevölkerung Zweifel am Regime ausgelöst.
Noch immer sei das Internet im Land gesperrt und Sicherheitskräfte in den Straßen sehr präsent, so Gaa: "Das spricht doch dafür, dass man diese Protestbewegung hier im Iran sehr ernst genommen hat - oder immer noch ernst nimmt."
Das Interview führte heute journal-Moderator Christian Sievers. Autor der Zusammenfassung ist Silas Thelen.
Mehr zur Lage in Iran
- Liveblog
Lage in Teheran spitzt sich zu:Proteste in Iran: Hinrichtungen offenbar ausgesetzt
- FAQ
Völkerrechtler zu möglichem US-Angriff:Gewalt gegen Proteste in Iran: Dürften die USA eingreifen?von Fabian Krause, Samuel Kirsch und Daniel Heymannmit Video1:42
- Exklusiv
Stimmen aus Iran:Teheraner schildern Verzweiflung und steigende Preisevon Anne Sophie Feilmit Video1:31
- Exklusiv
Keine Proteste in Teheran mehr zu sehen:Gaa in Iran: "Angst unter den Leuten ist sehr groß"mit Video1:24