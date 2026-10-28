  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Merz: Neue politische Allianz könnte Welthandel verteidigen

Vorschlag bei Japan-Besuch:Merz: Neue politische Allianz könnte Welthandel verteidigen

|

Kanzler Merz hat während seines Japan-Besuchs vorgeschlagen, eine neue Allianz für den Welthandel zu gründen. Diese könne reagieren, "wenn die regelbasierte Ordnung" in Gefahr sei.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betritt den Airbus A350 der Luftwaffe.

Bundeskanzler Friedrich Merz macht heute Station in Japan. Seine Asienreise führt über Singapur und Japan nach Südkorea und soll die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Sicherheitspolitik stärken.

28.10.2026 | 0:21 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Gründung einer neuen politischen Allianz für einen geregelten Welthandel vorgeschlagen. Sie solle einen auf internationalen Vereinbarungen basierenden Warenaustausch verteidigen, stärken und weiterentwickeln, sagte er bei einem Wirtschaftsforum in Tokio. Das Bündnis könne "politische Impulse setzen und auch gemeinsam reagieren, wenn die regelbasierte Ordnung in Gefahr gerät".

Merz betonte, dass die Allianz die Welthandelsorganisation WTO nicht ersetzen soll. Sie könnte die dringend benötigten Reformen der WTO aber voranbringen. "In der Streitbeilegung könnten wir uns verständigen, trotz der gegenwärtigen Blockade der WTO-Berufungsinstanz Entscheidungen als verbindlich anzuerkennen." Zudem könnte sich das Bündnis etwa gemeinsam gegen unerlaubte Zölle stellen.

Wenn die Regeln des Welthandelssystems von anderen in Frage gestellt oder gar gebrochen werden oder wenn wirtschaftlicher Zwang ausgeübt wird, dann könnten wir uns in der Allianz koordinieren und gemeinsam auftreten.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Merz will EU-Asean-Freihandelsabkommen vorantreiben

Bereits am Dienstag hatte Merz in Singapur einen Vorstoß für freien Welthandel gemacht, indem er ein Freihandelsabkommen der EU mit der Transpazifischen Partnerschaft befürwortete. Der 2018 gegründeten CPTPP gehören zwölf Länder auf fünf Kontinenten an, darunter Japan, Kanada, Australien, Chile und Großbritannien.

Bundeskanzler Merz in Singapur

Friedrich Merz wirbt auf seiner Asienreise für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Asien-Staaten, berichtet ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann. Kritik übt er an Russland und China.

27.10.2026 | 1:26 min

Merz trat auf seiner Asienreise auch dafür ein, die Bemühungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und der asiatischen Wirtschaftsgemeinschaft Asean voranzubringen und Abkommen mit einzelnen Ländern zu verknüpfen, um sie effizienter zu machen.

Bundeskanzler warnt vor Erodieren internationaler Regeln

"Wir erleben, wie die Großmächte eine neue Politik betreiben, wie internationale Regeln erodieren", sagte Merz in Tokio. Merz bezog sich nicht explizit auf China und die USA, verwies jedoch wiederholt auf unfaire Handelspraktiken wie Ausfuhrbeschränkungen bei kritischen Materialien, marktverzerrende Subventionen und regelwidrige Zölle, die Peking und Washington immer wieder vorgeworfen werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland soll auch in weiteren Bereichen intensiviert werden. Eine gemeinsame Absichtserklärung nennt etwa die Raumfahrt, die Fusionsenergie, Wasserstoff und weitere Bereiche, in denen zusammen geforscht werden soll. Im Bereich Künstliche Intelligenz wollen Japan und Deutschland laut Merz "für menschenzentrierte und wertebasierte KI-Entwicklung" einstehen.

Wirtschaftsexperte Florian Neuhann in Berlin

Bundeskanzler Merz ist nach Asien gereist und macht sich dort für weitere Investitionen in Deutschland und Europa stark. Wirtschaftsexperte Florian Neuhann berichtet.

27.10.2026 | 0:56 min
Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa heute Xpress am 28.10.2026 ab 07:30 Uhr, die heute-Nachrichten am 27.10.2026 ab 17 Uhr und ZDFheute Xpress am 27.10.2026 um 12:47 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
Friedrich MerzJapanHandelsstreit

Mehr zu Friedrich Merz

  1. Soldaten der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte und der deutschen Bundeswehr nehmen im Rahmen des japanisch-amerikanischen Militaermanoevers Keen Sword 27 an einer gemeinsamen medizinischen Übung auf der Luftwaffenbasis Iruma teil

    Kanzler Merz auf Asienreise:Wie Deutschland und Japan den Ernstfall üben

    Miriam Steimer, Tokio
    mit Video0:30
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt bei seinem Besuch in Singapur eine Pressekonferenz, aufgenommen am 27.10.2026

    Korrespondentin zu Asienreise des Kanzlers:"Friedrich Merz ist auf der Suche nach Freunden"

    mit Video1:26
  3. Friedrich Merz, aufgenommen am 24.10.2026

    Kanzler zur Bundespräsidenten-Wahl:Merz: CDU hat Anspruch auf eigenen Kandidaten

    Diana Zimmermann, Tokio
    mit Video2:40
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steigt nach dem Gipfel in das Flugzeug der Flugbereitschaft.

    Kanzler reist nach Asien:Merz auf Partnersuche in schwierigen Zeiten

    von Johannes Hano
    mit Video0:27