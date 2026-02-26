Kanzler Merz beendet China-Besuch: Eine gute Kooperation, aber …

Bundeskanzler zieht Bilanz:Merz beendet China-Besuch: Eine gute Kooperation, aber…
Friedrich Merz beendet seinen Besuch im China. Der Kanzler zieht eine positive Bilanz, spricht aber auch über Herausforderungen: Zwei Knackpunkte stehen aktuell besonders im Fokus.
Intensive Gespräche mit Chinas Staatschef Xi Jinping, neue deutsch-chinesische Regierungskonsultationen, Großauftrag für Airbus: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat ein positives Fazit seines zweitägigen Antrittsbesuchs in China gezogen. Nach dem Besuch mehrerer Unternehmen in der Technologie-Metropole Hangzhou sagte der Kanzler am Donnerstag:
Aber, so der Kanzler: Es gebe auch "Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen müssen".
Merz: "Herausforderungen" bei Wirtschaft und Ukraine
Er sei entschlossen, die Beziehungen zu China zu "festigen", sagte Merz. Dies gelte sowohl für die politischen Gespräche als auch bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. "Für mich war wichtig, dass ich mir einen ersten Eindruck verschaffe", sagte er am Ende seines ersten offiziellen Besuchs in der Volksrepublik. Er werde nun Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bitten, "einen Folgebesuch in China zu machen".
Zu den "Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen müssen", gehörten laut Merz vor allem "Themen beim Wettbewerb" und "hohe Kapazitäten aus China, die zum Teil auch für Europa mittlerweile ein Problem darstellen, weil es Kapazitäten sind, die weit über den Marktbedarf hinausgehen".
Bei seinem Besuch sprach der Kanzler ebenfalls Chinas Einfluss auf Russland im Ukraine-Krieg an.
Wirtschaftsdelegation begleitete den Bundeskanzler
Das Programm des Merz-Besuches in China sah unter anderem einen Besuch der Verbotenen Stadt im Pekinger Zentrum sowie ein Zwischenstopp beim Autobauer Mercedes vor. Im Anschluss flog Merz weiter in die Technologie-Metropole Hangzhou im Osten Chinas, bevor er ein Werk von Siemens Energy besuchte.
Neben den Chefs von Volkswagen, BMW und Mercedes hatten ihn auch zahlreiche Mittelstandsvertreter nach China begleitet. Er habe beobachten können, wie in den beiden Tagen Geschäftsbeziehungen neu aufgenommen oder vertieft worden seien, sagte der Kanzler. Am Donnerstag hatte Merz verkündet, China bestelle 120 Flugzeuge bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus.
Chinas Rolle im globalen Wettbewerb als Konfliktthema
Aus deutscher Sicht geht es aktuell vor allem um fairere Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen auf dem chinesischen Markt sowie das wachsende Handelsbilanzdefizit mit China. Vor dem Hintergrund des Zollstreits in den USA ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter am Zugang zum europäischen Markt interessiert, wo aber zunehmend Schutzmaßnahmen etwa gegen subventionierte E-Autos aus China gefordert werden.
Kanzler spricht Chinas Einfluss auf Russland an
Der Kanzler forderte die chinesische Führung bei seinem Besuch auch auf, bei den Bemühungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihren Einfluss auf Moskau geltend zu machen.
Er hoffe, "dass ich in meinen Gesprächen ein bisschen Verständnis dafür wecken konnte, dass die Staatsführung dieses Landes auch einen Beitrag dazu leisten sollte, den Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte Merz zum Abschluss seiner Reise. Darüber habe er mit Xi "ausführlich gesprochen".
Mehr zu Merz in China
- Interview
Kanzler mit Delegation in China:Merz in China: Mehr Symbolik als Substanz?mit Video6:40
- Interview
Antrittsbesuch von Kanzler Merz:Chinas Wirtschaftspolitik: Europäer müssen "wirklich agieren"mit Video6:53
Bundeskanzler besucht Peking:Merz: China will bis zu 120 Flugzeuge bei Airbus bestellenmit Video2:55
Steigende Importe aus Volksrepublik :China 2025 Deutschlands Handelspartner Nr. 1 - USA überholtmit Video0:22