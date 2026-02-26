Der Bundeskanzler möchte die wirtschaftlichen Beziehungen zu China stärken. China nutzt jedoch die aktuelle Lage rund um den Ukraine-Krieg für sich. ZDFheute live erklärt die Zusammenhänge.

Es geht darum, das deutsche Exportgeschäft anzukurbeln: Bei seinem Antrittsbesuch in China will Kanzler Merz die Beziehungen zu Peking stärken - trotz des weiterhin ambivalenten Verhältnisses der beiden Staaten.

Klar ist: China und Deutschland wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Auch Europa soll davon profitieren. So kündigte Merz schon gestern einen chinesischen Großauftrag für den europäischen Flugzeugbauer Airbus an.

Doch es bleiben Differenzen. China ist ein wichtiger Verbündeter Russlands. Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine, versteht sich Peking als neutraler Beobachter. Eine Haltung, die Deutschland und die EU kritisieren. Merz fordert, dass sich China für ein Ende des Kriegs einsetzen müsse.

Wie wollen China und Deutschland ihre Beziehungen ausbauen? Und in welchen Bereichen? Bei welchen Themen gibt es weiterhin Unstimmigkeiten? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute mit Bernhard Bartsch vom Mercator Institut für China Studien. Aus China berichtet ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 09:45 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.