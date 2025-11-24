Ukraine-Krieg: Kiew laut USA mit aktuellem Friedensplan zufrieden

Dem Weißen Haus zufolge soll die Ukraine mit dem überarbeiteten Plan zur Beendigung des Krieges zufrieden sein. Kiew äußerte sich zunächst nicht, sprach aber ebenfalls von Fortschritten.

Sprach in Genf von "enormen Fortschritten": US-Außenminister Marco Rubio Quelle: AFP

Die Ukraine ist nach Darstellung der USA mit der gemeinsam überarbeiteten Version des sogenannten Friedensplans zufrieden und sieht die wichtigsten Interessen des Landes darin widergespiegelt.

Der Entwurf umfasse den Vertretern aus Kiew zufolge "kurz- und langfristige, glaubwürdige und durchsetzbare Mechanismen zum Schutz der ukrainischen Sicherheit", teilte das Weiße Haus mit.

Nach dem US-"Friedensplan" für die Ukraine wird heute in Genf mit EU-Vertretern weiterverhandelt. Ziel ist, zu klären, ob der Vorschlag Grundlage für ein Kriegsende sein kann. 23.11.2025 | 3:04 min

"Zentrale strategische Anforderungen in sinnvoller Weise erfüllt"

In der US-Mitteilung, die ZDFheute vorliegt, hieß es weiter, alle Hauptanliegen der Ukraine seien während des Treffens umfassend behandelt worden. Diese umfassen demnach:

Sicherheitsgarantien

Langfristige wirtschaftliche Zukunftsperspektiven

Schutz der Infrastruktur

Freie Schifffahrt

Politische Souveränität

Die Ukraine habe betont, "dass die verstärkte Sicherheitsgarantiearchitektur in Verbindung mit Verpflichtungen zu Nichtangriff, Energiestabilität und Wiederaufbau ihre zentralen strategischen Anforderungen in sinnvoller Weise erfüllt", so das Weiße Haus.

"Es wird nicht einfach", sagt Kanzler Merz im ZDF über die Verhandlungen über einen Ukraine-Friedensplan. Wichtig sei, so der Kanzler, dass dieser Krieg aufhören müsse. 23.11.2025 | 8:00 min

Ukraine zurückhaltender in gemeinsamem Statement

Beide Seiten begrüßten laut US-Angaben "die stetigen Fortschritte und vereinbarten, die Konsultationen fortzusetzen, während die Vereinbarungen ihrer endgültigen Ausarbeitung entgegengehen".

Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht dazu. In einer kurz zuvor veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der beiden Länder waren die Formulierungen zu den Ergebnissen der Gespräche in Genf zurückhaltender.

Davon, dass der derzeitige Stand des Plans die wichtigsten Interessen der Ukraine widerspiegelt, war noch keine Rede. Gleichwohl wurde auch hier von Fortschritten und konstruktiven Gesprächen gesprochen.

Aus Sicht der Europäer sind die Verhandlungen in Genf ein positiver Start. US-Außenminister Rubio spricht von Fortschritten, berichtet Ulf Röller. 23.11.2025 | 1:07 min

Treffen in Genf

US-Außenminister Marco Rubio hatte sich in Genf gemeinsam mit Präsident Donald Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Daniel Driscoll, einem Staatssekretär im Pentagon, mit der ukrainischen Delegation getroffen. Auch Vertreter der EU waren in Genf.

Nach den Beratungen zeigte sich Rubio für eine überarbeitete Version des US-"Friedensplans" zuversichtlich. Vor Journalisten sagte er:

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. „ Marco Rubio, US-Außenminister

Im besten Fall seien die Europäer als Vermittler zwischen der Ukraine und der USA aktiv. Das Verhältnis zwischen ihnen sei sehr angespannt, berichtet Ulf Röller. 23.11.2025 | 1:04 min

Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf

Der US-Außenminister sprach von "enormen Fortschritten" und fügte an, dass die noch offenen Punkte "nicht unüberwindbar" seien. Es brauche nur mehr Zeit. In den vergangenen drei Wochen hätten die beteiligten Parteien mit einer Vorlage gearbeitet, an der seither ständig weitergearbeitet worden sei.

Am Abend weichte Rubio auch die von Trump gesetzte Frist auf. Zwar wünsche er sich einen Abschluss bis Donnerstag - doch "ob Donnerstag, Freitag, Mittwoch oder Montag kommende Woche" sei angesichts des Sterbens in der Ukraine nachrangig.

Der US-Friedensplan wird vor allem von den Europäern kritisch bewertet. Sie erwarten, dass er überarbeitet wird. Druck gibt es durch das Ultimatum von US-Präsident Trump. 22.11.2025 | 1:34 min

Rubio: Separates Treffen für Belange Europas und der Nato

Rubio versicherte zudem den Europäern laut Transkript, dass Themen, die Europa und die Nato direkt betreffen, separat behandelt werden sollten. Dazu wolle man die Verbündeten anhören.

Rubio hatte bereits wenige Stunden zuvor Änderungen am 28-Punkte-Plan angekündigt. Man habe ein "sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien" basiere, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak.

Endgültige Entscheidungen werden Jermaks Angaben zufolge "unsere Präsidenten" treffen. Er bedankte sich bei den Vereinigten Staaten und US-Präsident Trump - der Kiew zuvor erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen hatte.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

