Provinz trifft Kunstszene:Kulturhauptstadt 2026: Trenčín What?
von Michael Bewerunge, Trenčín
Die wenigsten dürften die Stadt Trenčín im Osten der Slowakei kennen. Das könnte sich nun ändern: Gemeinsam mit dem finnischen Oulu wird die Stadt europäische Kulturhauptstadt.
Hoch über Trenčín thront auf einem Felsen die mittelalterliche Burg, das Wahrzeichen der Stadt. Wesentlich unscheinbarer und doch noch bedeutender ist eine antike Inschrift am Fuße des Burgfelsens. Hier befand sich im Jahr 180 einmal ein römisches Kastell unter Kaiser Marc Aurel. Seine Legionäre haben eine Art "Ich war auch schon hier" Graffiti im Stein hinterlassen.
"Gewidmet den siegreichen Kaisern von 855 Soldaten der zweiten Legion bei Laugaricio."
Laugaricio ist der alte lateinische Name für Trenčín und die 55.000 Bewohner der Stadt sind natürlich mächtig stolz auf dieses kulturelle Erbe. Mária Janušová ist die Programmchefin für das Kulturhauptstadtjahr 2026, in dem Trenčín an dieses Erbe anknüpfen will.
Gleich unter der Burg liegt im Zentrum der malerischen Altstadt der Friedensplatz. Hier sollen die meisten Veranstaltungen stattfinden, überhaupt spielt der öffentliche Raum im Programm eine große Rolle. Die Menschen sollen ihn sich zurückerobern. Kaum jemand kennt die Stadt so gut wie der Schriftsteller Lukáš Cabala. Er hat zahlreiche Romane geschrieben, die in Trenčín spielen. Er beschreibt Trenčín als eine "Wohnzimmer-Stadt" mit vielen kleinen Plätzen, die man schnell ablaufen kann.
"Es ist, als würde man von seiner Wohnung in den Garten gehen. Das macht Trenčín so liebenswert und sympathisch. Man fühlt sich sofort wie zu Hause."
Aber natürlich sollen die Besucher noch mehr entdecken als das Stadtleben. Eine alte Eisenbahnbrücke wird gerade wieder hergerichtet und soll mit Geschäften, Bars und Galerien zu einem neuen Stadtzentrum werden. Dazu kommen Aufführungen regionaler Theatergruppen, Lesungen und Ausstellungen.
Und nicht zuletzt Workshops, die an einer anderen Tradition von Trenčín anknüpfen: das Mode Design. Zu kommunistischen Zeiten war Trenčín einer der Hauptproduktionsorte in der alten Tschechoslowakei für Mode und Stoffe. Jetzt haben sich viele junge Designer daran gemacht, auch diese Tradition neu beleben. Eine davon ist Michaela Prekopová, die mit ihrem Mann im Siebdruck-Verfahren Kleidung bedruckt.
Am 13. Februar geht es mit der feierlichen Eröffnung los. Dann hoffen die Veranstalter, dass hunderttausende Touristen aus aller Welt das kleine sympathische Städtchen im Westen der Slowakei kennenlernen. Und staunen wie einst die Legionäre Roms.
