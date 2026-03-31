Kritik an Rheinmetall-Chef: Was Ukraine-Drohnen innovativ macht

Nach abfälligen Kommentaren über ukrainische Drohnen steht Rheinmetall-Chef Armin Papperger in der Kritik. Was ist wirklich innovativ im Militär und machen Drohnen Panzer obsolet?

So einfach, so innovativ? Eine ukrainische Drohne aus einfachsten Bauteilen. Quelle: epa

Der Chef von Deutschlands größtem Rüstungskonzern, Armin Papperger, ist bekannt für markige Sprüche. Doch selten haben Fachleute so den Kopf über den erfolgreichen Manager geschüttelt wie gerade. "Ich verstehe wirklich nicht, was ihn da geritten hat", so ein Berliner Militärexperte zu ZDFheute.

Was hat Papperger gesagt und was waren die Reaktionen?

Im US-Magazin "The Atlantic" hatte sich Papperger, der sein Geld vor allem mit Panzern und Artilleriemunition verdient, über die angeblich fehlende Innovationskraft der ukrainischen Drohnenhersteller ausgelassen. Er sprach vom "Spielen mit Lego-Steinen" und von "ukrainischen Hausfrauen", die in ihrer Küche Drohnenteile herstellten. "Das ist keine Innovation", so Papperger.

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In der Ukraine reagierte man verärgert auf die Aussagen. Bis hoch zu Präsident Wolodymyr Selenskyj:

Wenn jede Hausfrau in der Ukraine tatsächlich Drohnen herstellen kann, dann kann jede Hausfrau in der Ukraine Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall sein. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Andere verarbeiteten die Wut zu trotzigen Memes. Der ehemalige litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis schrieb auf X: "Ich hoffe sehnlichst, dass die ukrainischen Hausfrauen ihr Wissen mit uns teilen." Rheinmetall selbst betonte in einem Statement am Sonntag, dass das Unternehmen den "größten Respekt" vor der Leistung des ukrainischen Volks habe, und was es mit "begrenzten Mitteln" erreiche.

Meme in Reaktion auf die Papperger-Aussage Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Was ist militärisch wirklich innovativ?

Militärische Innovation ist weit mehr als nur das modernste Waffensystem. Innovativ kann praktisch alles sein, was hilft, einen Krieg zu gewinnen - von Logistik bis zur Ausbildung.

"Die meisten militärischen Technikinnovationen spielen sich im Mittelfeld zwischen Hightech und Improvisation der jeweiligen Zeit ab", betont Ralf Raths, Direktor des Deutschen Panzermuseums Munster. "Sie erforderten Ingenieurswissen, Geld und Zeit, aber waren eben auch von kleinen Teams oder sogar Einzelpersonen leistbar", erklärt Raths und verweist auf einschneidende historische Neuerungen wie das Maschinengewehr oder rauchloses Pulver.

Im Zweiten Weltkrieg gab es auf allen Seiten Beispiele, die zeigen, dass gute Innovation häufig aus Vereinfachung und Massenproduktion bestand. Die millionenfach und oft von Frauen gefertigte britische Maschinenpistole Sten Gun hatte praktisch kein Stück Metall zu viel. Der sowjetische T-34 Panzer konnte seine Stärke vor allem in zahlenmäßiger Überlegenheit ausspielen.

Warum sich manche Innovationen schnell durchsetzten und andere in endlosen Debatten und Verzögerungen mündeten, habe oft weniger mit Überzeugungen, sondern mit Verteilungskämpfen um Budgets zu tun gehabt, erklärt der Historiker Raths. Auch das eine Parallele zu heutigen Beschaffungsvorgängen.

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Was macht die ukrainische Drohnenindustrie besonders?

Die aktuelle Aufstellung der ukrainischen Rüstungsindustrie ist direkte Folge des Kriegsverlaufs. Weil westliche Unterstützer kaum Marschflugkörper lieferten, trieb man die Entwicklung eigener gelenkter Raketen voran.

Da Russlands Bombenkampagne seit Jahren große Rüstungsstandorte ins Visier nimmt, ist die Drohnenfertigung über zahllose Werkstätten und Kleinstbetriebe verteilt. Um Drohnen möglichst schnell an neue Erfahrungen von der Front anzupassen, stehen ukrainische Einheiten oft in direktem Austausch mit Herstellern. Teils bestellen sie dort direkt anstatt über eine bürokratische Behörde.

Nicht alle dieser Innovationen können sinnvoll durch Nato-Staaten übernommen werden. Aber ihren Wert ganz zu leugnen, belegt eine riskante Überheblichkeit.

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Machen günstige Drohnen teure Panzer obsolet?

Umgekehrt werden aus der rasanten Verbreitung von Kampfdrohnen aber auch viele übertriebene Schlussfolgerungen gezogen. Dazu gehört insbesondere ein Abgesang auf Panzer und andere teure Waffensysteme insgesamt. Warum sollte eine Armee Millionenbeträge in ein einzelnes Landfahrzeug investieren, das von einer Drohne für wenige Tausend Euro ausgeschaltet werden kann? Das liest man gerade häufiger.

Doch die zahllosen Videos von Panzerabschüssen durch Drohnen in der Ukraine vermitteln nur einen Teil des Bildes. Die zentralen Vorteile von Panzern - hohe Feuerkraft, bei gleichzeitig hohem Schutz, mobil im Gefecht jederzeit verfügbar zu halten - konnten auf den statischen Schlachtfeldern der Ukraine oft nur begrenzt ausgespielt werden. Und diese Kombination an Fähigkeiten ist auch weiterhin gefragt.

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Die technischen Eigenschaften eines einzelnen Waffensystems, etwa Reichweite oder Zerstörungskraft, isoliert zu betrachten, verkennt, wie moderne Streitkräfte funktionieren. Der beste Panzer wird zur Belastung, wenn keine Infrastruktur zur Wartung existiert. Eine Aufklärungsdrohne hat dann die größte Wirkung, wenn auch Artillerie verfügbar ist, um auf eine Feindbewegung schnell zu reagieren.

"Das ist zentral. Es sind exakt diese Faktoren, die eine reflektierte Betrachtung von Gewaltmaschinen überhaupt erst ermöglichen", betont Experte Raths. Erst wenn all diese Systeme gemeinsam im Verbund agieren, schöpfen sie ihr Potenzial aus.

Panzer werden auf dem Gefechtsfeld präsent bleiben, aber ihre Aufgaben und ihre dazu passende Form werden sich deutlich ändern - das ist aber nichts neues, sondern in den 100 Jahren Geschichte des Panzers die Regel gewesen. „ Ralf Raths, Deutsches Panzermuseum

Es ist nicht der erste Abgesang auf den Panzer. Von Lenkraketen über Hubschrauber bis zu Atomwaffen sollten verschiedene Technologien bereits ein Ende der Panzertruppe einläuten. Am Ende war die Lösung stets Anpassungen am Gefährt und wie es eingesetzt wurde - aber kein Verschwinden. Für Rheinmetall und andere Panzer-Hersteller geht es nun darum, die richtigen Schlüsse aus dem Drohnen-Krieg zu ziehen.

So macht die Ukraine Rheinmetall Konkurrenz Pappergers Aussagen haben auch eine unternehmerische Dimension: Die ukrainischen Hersteller, die der Rheinmetall-Chef als "Hausfrauen" zu diskreditieren versucht, sind eine handfeste Konkurrenz für den deutschen Milliardenkonzern. Und sichern sich trotz Krieg vermehrt Aufträge in anderen Staaten.



Am Montag gab der größte ukrainische Kampfdrohnenhersteller, General Cherry, bekannt, eine Fertigung in den USA aufzubauen. Und auch im eigenen Land könnten die ukrainischen Hersteller noch mehr produzieren - der Flaschenhals ist nicht nach Industrie-Angaben das verfügbare Geld, nicht die Produktionskapazität.



Bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vergangene Woche unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj Kooperationsabkommen mit mehreren Golfstaaten zur Stärkung ihrer Luftverteidigung. "Wir sprachen von einer zehnjährigen Partnerschaft", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz. Es sind solche Deals, die Konzerne wie Rheinmetall sicherlich gerne selbst geschlossen hätte. Was ist mit Rheinmetalls Drohnen-Produktion? Kaum ein anderes Unternehmen hat so sehr vom Ukraine-Krieg profitiert wie Rheinmetall. Das Auftragsvolumen lag zu Jahresende 2025 bei einem Rekordwert von 63,8 Milliarden Euro.



Fokus von Rheinmetall sind weiterhin Panzer und Munition. Eines der aktuell begehrtesten Produkte ist eine direkte Folge des Drohnen-Booms: das Flugabwehrsystem Skyranger. Das gilt zwar als leistungsstark, aber auch teuer - Wartezeiten bis zur Lieferung sind erheblich länger als bei Einweg-Drohnen.



Rheinmetall entwickelt auch eigene Kampf- und Abfangdrohnen. Die ersten Großaufträge der Bundeswehr gingen im Februar aber an zwei andere, kleinere Hersteller aus Deutschland. Die von der Bundeswehr geforderten Tests hatte Rheinmetall offenbar nicht rechtzeitig abgeschlossen und will jetzt nachziehen.

Braucht Deutschland jetzt schnellstmöglich Drohnen-Truppen?

Dass Drohnen unterschiedlichster Art vom Schlachtfeld nicht mehr wegzudenken sind, da sind sich alle Experten einig. Das heißt aber nicht automatisch, dass Deutschland jetzt schnellstmöglich riesige Drohnenvorräte beschaffen sollte.

Die technische Entwicklung ist so rasant, was heute beschafft wird, könnte bei einem Konflikt in wenigen Jahren bereits überholt sein.

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Dazu kommt, dass selbst grundlegende Fragen der Doktrin, also wie Drohnen in der Bundeswehr künftig eingesetzt werden, noch unbeantwortet sind. Als Beispiel: Sollte jede deutsche Infanterie-Einheit im Baltikum Drohnen-Spezialisten haben, oder nur ausgewählte Einheiten? Sollten Kamikaze-Drohnen wie Artillerie behandelt werden? Wie dicht sollte ein Netz an Abfangdrohnen an einem Frontabschnitt sein, damit es nur schwer überlastet werden kann?

Es gibt Dutzende solcher offenen Fachfragen, deren Beantwortung grundlegend verändert, welche Drohnen in welcher Stückzahl benötigt werden und wie die Bundeswehr sie künftig einsetzt.

Aktuell hat kein Land so fundierte Erfahrungen im Umgang mit Kampfdrohnen - das Wissen der ukrainischen Soldaten und "Hausfrauen" in der Industrie ist deshalb essenzielle Grundlage, damit Unternehmen wie Rheinmetall in den kommenden Jahren überhaupt innovativ sein können.

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