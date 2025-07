EU-China-Gipfel: Klima ist der kleinste gemeinsame Nenner

Eigentlich hätten die EU-Vertreter diesen Gipfel lieber in Brüssel als in Peking abgehalten. Doch das starke China diktiere nun die Spielregeln und empfange gnädigerweise die Europäer, die auf Knien nach Seltenen Erden betteln würden. So wird es in den staatlich kontrollierten sozialen Medien in China in diesen Tagen gerne dargestellt. Das ist Sinnbild für Pekings Selbstbewusstsein.