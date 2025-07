China-Experte: Konflikte mit Europa "gehen ans Eingemachte"

ZDFheute : Herr Huotari, was erwartet China von diesem Antrittsbesuch seines Außenministers in Berlin?

... ist Direktor des Mercator Institute for Chinese Studies (MERICS). Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Chinas innere und wirtschaftliche Entwicklung sowie Außenpolitik, die chinesisch-europäischen Beziehungen sowie globales (wirtschaftspolitisches) Regieren und Wettbewerb.

In Handelsfragen laufen Europa und China gegeneinander, nicht miteinander. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass aktuell eine Annäherung stattfindet.

Durch massive Subventionierungen produziert China verhältnismäßig günstige Elektroautos, was den europäischen Markt vor Herausforderungen stellt.

: Die Regierung Merz setzt im Koalitionsvertrag im Umgang mit China deutlich auf "De-Risking", also die Minimierung von Risiken und Abhängigkeiten - zusammen mit den europäischen Partnern und den USA. Lässt sich das durchhalten, auch angesichts der Handelspolitik von Donald Trump

Huotari : De-Risking als Strategie kann nur durchgeführt werden, wenn Europa gemeinsam dafür einsteht. Das ist jetzt die Aufgabe in Berlin: sicherzustellen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Risiken im Verhältnis zu den USA minimieren. Insofern ist das Spiel komplexer und schwieriger geworden.

Viele Delegationen, mehr Austausch, viele Besuche, aber in der Substanz ist die Tonalität härter geworden. Die Konflikte zwischen Europa und China gehen ans Eingemachte.

Es geht um die Zukunft des Industriestandorts Europa, es geht um europäische Sicherheit, um Innovationswettbewerb, Cybersicherheit und Resilienz der Demokratie. All das sind Themen, bei denen die Zeichen eher auf Konflikt stehen. China selbst sieht im Moment wenig Notwendigkeit, gegenüber Europa Kompromisse oder Zugeständnisse zu machen.

Huotari: Die Regierung hat jetzt erst mal ein paar Wochen gebraucht, um sich zu finden. China-Politik war nicht an oberster Stelle. Das scheint erstmal nachvollziehbar angesichts der globalen Lage, auch wenn in allen Themen - vom Ukraine-Krieg, dem Nahen Osten, zur neuen Außen- und Wirtschaftspolitik der USA, immer mehr China drinsteckt. Aber gerade bei der Frage nach dem Zugang zu Rohstoffen wurde nochmal deutlich, wie dringlich die Aufgabe des De-Risking ist. Ich glaube, hier wird es relativ große Kontinuität mit dem Kurswechsel in der China-Strategie der vorigen Regierung geben.