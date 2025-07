China versichert reibungslosen Handel mit seltenen Erden

Chinas Außenminister Wang Yi (l.) hat bei seinem Besuch in Berlin versichert, dass sich deutsche und europäische Firmen nicht um Lieferungen von seltenen Erden sorgen müssten.

Das Thema seltene Erden "war, ist und wird nicht ein Problem zwischen China und Europa, zwischen China und Deutschland sein", sagte Wang laut offizieller Übersetzung bei einer Pressekonferenz mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Berlin.

Wadephul: Unsicherheit schadet auch China

Wadephul kritisierte, Unsicherheiten und oft wenig transparente Exportbeschränkungen für seltene Erden schadeten den Handelsbeziehungen und auch "Chinas Image in Deutschland als verlässlicher Handelspartner insgesamt".

Wegen Chinas Exportbeschränkungen auf seltene Erden geriet zuletzt die Industrie außerhalb der Volksrepublik deutlich unter Druck. Auch in Deutschland sorgen sich Unternehmen etwa in der Automobilbranche oder im Maschinenbau um den Nachschub der wichtigen Metalle, die etwa in Sensoren oder Elektromotoren verbaut werden.