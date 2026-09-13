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Zwischen Russland und den USA: Wie sich die EU in der Arktis behaupten will

Analyse

Zwischen Russland und den USA:Wie sich die EU in der Arktis behaupten will

von Julia Rech und Ulf Röller

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Wer kontrolliert die Arktis? China, Russland und die USA wollen ihren Einfluss in der Region ausbauen. Die EU will mitspielen. Ein Gipfel soll helfen, Europas Stärke zu finden.

EU Vertreter besuchen Grönland

Europa beginnt, eigene Interessen in der Arktis zu untermauern. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen etwa hat in Grönland ein millionenschweres Investitionspaket angekündigt.

08.09.2026 | 2:43 min

Es gibt Tage, da scheint die Arktis noch weiter weg im Bewusstsein der Europäer und Deutschen als sonst schon. Letzten Sonntag ist so ein Tag gewesen. Während im fernen Sachsen-Anhalt die Wahl eine politische Kernschmelze in Gang setzt, treibt die Kommissionspräsidentin der EU an Eisbergen vorbei.

Der Besuch von Ursula von der Leyen in Grönland geht im Aufstieg der Rechtspopulisten ein wenig unter. Er soll ein Lebenszeichen der Europäer in einer Region sein, in der Weltmächte um Einfluss ringen.

Grönland hat wichtige Rohstoffe

Von der Leyen will für ihre Klimapolitik werben und die Arktis als Interessengebiet markieren. Der entscheidende Satz auf dieser Reise:

Grönland gehört zu Europa.

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Diese Botschaft geht vor allem an US-Präsidenten Donald Trump, der immer wieder damit droht, sich Grönland einverleiben zu wollen.

Grönland ist wie eine Schatztruhe, die noch nicht geöffnet wurde. Es besitzt strategische Rohstoffe wie Seltene Erden, die lebenswichtig für die Zukunftsindustrien sind. Noch liegen sie tief unter dem Eis begraben, aber durch den Klimawandel kann man leichter an sie gelangen. Die ganze Welt hat ein Auge auf das "Gold der Zukunft" geworfen.

Grafische Karte Grönland

EU sucht nach einer Strategie in der Arktis

Grönland steht beispielhaft für die ganze Arktis. Rohstoffreich und damit von Interesse für die Weltmächte. Nicht nur Trump schaut gierig darauf, auch die Chinesen und die Russen. Europa will da nicht hintenanstehen.

Auf dem Arktis-Gipfel der Europäer in Finnland heute und morgen, der Bundeskanzler wird dabei sein, suchen die Regierungschefs nach Strategien, die Region stärker an Europa zu binden. Aber die eigentliche Schlacht ist die Schlacht um die militärische Vorherrschaft in der Region.

SGS-Roeller-EU-Groenland

Ursula von der Leyen war in Grönland und sendet damit eine europäische Botschaft. Die EU will zukünftig helfen, die Rohstoffe Grönlands zu bergen, so ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

09.09.2026 | 3:34 min

Russland greift nach der Arktis

Russland besitzt mit Abstand den größten militärischen Fußabdruck in der Arktis. Dazu gehören Flugplätze, Radar- und Luftverteidigungsstellungen, Tiefwasserhäfen entlang der russischen Nordküste und auf vorgelagerten Inseln.

Im Moment bindet der Ukraine-Krieg Russlands Kraft, aber langfristig träumt Wladimir Putin davon, die Arktis zu einem Vorposten Russlands zu machen.

Globus mit Arktis im Zentrum und Polareis

In der Arktis treffen die Interessen und Ansprüche unterschiedlicher Länder aufeinander. Eine grafische Übersicht.

16.01.2026 | 1:26 min

Trump schreckt Europa auf

Darauf muss der Gipfel eine Antwort finden. Als wäre dies nicht schon schwer genug, bedroht Europas Sicherheit auch noch ein Feind von innen, ein Nato-Partner. Trump hat mit seinen Grönland-Invasions-Fantasien alle aufgeschreckt.

Europa rüstet seitdem in der Region auf. Die Strategie in der Nato dazu heißt Arctic Sentry. Sie soll Trumps Forderung nach militärischer Präsenz befriedigen und gleichzeitig Spannungen in der Nato verringern, aber auch europäische Interessen vertreten.

NATO Arctic Sentry

Die Nato erhöht ihre Arktis-Präsenz. Offiziell, um vor allem russischen Interessen entgegenzutreten. Inoffiziell spielt aber auch Trumps Griff nach Grönland eine große Rolle.

12.02.2026 | 2:32 min

Europa will keine Konfrontation mit den USA

Ein Drahtseilakt für den Arktis-Gipfel der Europäer: Trump einbinden und ihn gleichzeitig kontrollieren. Selten gelingt das so ganz. Offen wird keiner mit Trump in die Konfrontation gehen.

Grönland schon gar nicht. Die Insel hat 56.000 Einwohner. Amerika wäre stärker. Auch Dänemark, zu dem Grönland sicherheitspolitisch gehört, macht immer wieder auf die Souveränität der Insel aufmerksam.

US-Flagge vor Arktischen Kommando auf Grönland

Der US-amerikanische Sondergesandte Jeff Landry ist in Grönland. Wie er sagt zum Zuhören und Lernen. Die Grönländer sehen eher einen Versuch der USA, deren Ansprüche auf die Insel zu untermauern.

19.05.2026 | 2:01 min

Arktis-Gipfel soll kein Anti-Trump-Gipfel sein

Auch Europa steht an der Seite Grönlands, aber es will Trump nicht provozieren. Auf dem Gipfel darf nicht der Eindruck entstehen, es sei ein Anti-Trump-Gipfel. Deshalb geschieht vieles unter dem Radar. Die Dänen bauen ihr militärisches Engagement in Grönland aus. Die Europäer wollen ihre Fähigkeiten in der Arktis besser koordinieren und stärken.

Wie sagte von der Leyen auf ihrer Grönland-Reise:

Wir wissen, in der Arktis stoßen sich die geostrategischen Interessen der Mächtigen.

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Nicht nur Russland und China sind damit gemeint, sondern vor allem Donald Trump. Der Feind der Europäer lauert in den eigenen Reihen.

Nachrichten | Politik
:Der Machtkampf um die Arktis in Karten

Militär, Rohstoffe, Schifffahrt: Karten zeigen, warum Grönland und die Arktis strategisch wichtiger werden und wie der Klimawandel dazu beiträgt.
Globusansicht mit der Arktis im Mittelpunkt

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Über dieses Thema berichtete heute in Europa am 08.09.2026 ab 16:00 Uhr.
Themen
GrönlandEURussland

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