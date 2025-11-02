Russland und Ukraine: Angriffe auf Ölhafen, Häuser und Energie

Zwei Tote, viele Verletzte, kein Strom für über 60.000 Menschen - in der Nacht zum Sonntag haben gegenseitige Angriffe sowohl in der Ukraine als auch in Russland Opfer gefordert.

Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht auf diesen Sonntag erneut gegenseitig mit Luftangriffen überzogen. Dabei wurden den örtlichen Behörden zufolge in der südukrainischen Region Odessa zwei Menschen getötet. In der südöstlichen Frontregion Saporischschja seien zwei Menschen verletzt und mehrere Gebäude zerstört worden. Fast 60.000 Menschen seien dort von der Stromversorgung abgeschnitten worden.

Ölterminal und Öltanker beschädigt

Im südrussischen Schwarzmeerhafen Tuapse wurden ein Öltanker und die Infrastruktur eines wichtigen Ölterminals durch einen ukrainischen Drohnenangriff beschädigt, wie die Behörden in der Region Krasnodar mitteilten. Trümmerteile abgeschossener Drohnen seien auf einen Öltanker gestürzt. Auf dem Schiff sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei evakuiert worden.

Der Hafen ist ein Umschlagplatz für russisches Rohöl und Raffinerieprodukte. Die Ukraine hat ihn bereits mehrfach mit Drohnen angegriffen.

In Saporischschja sollten die Reparaturteams die beschädigte Stromversorgung wiederherstellen, sobald es die Sicherheitslage zulasse, erklärte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow. Russland hat mit Beginn der Heizperiode seine Angriffe mit Raketen und Drohnen auf Energie-Anlagen nochmals verstärkt.

Saporischschja stark unter Beschuss

Die Oblast Saporischschja ist fast täglich Artillerie-, Raketen- und Drohnenangriffen ausgesetzt. Laut Fedorow wurden dort allein in den 24 Stunden bis Sonntagmorgen bei rund 800 russischen Angriffen auf 18 Ortschaften ein Mensch getötet und drei weitere Menschen verletzt.

In der zentralöstlichen Region Dnipropetrowsk stieg die Zahl der Todesopfer eines russischen Luftangriffs, bei dem am Samstag ein Geschäft in Brand geriet, auf vier. Unter den Toten seien zwei Jungen im Alter von elf und 14 Jahren, teilten die örtlichen Behörden mit.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe 32 ukrainische Drohnen über der Region Krasnodar zerstört, in der der getroffene Schwarzmeerhafen Tuapse liegt.

164 Drohnen abgeschossen

Insgesamt seien allein 164 Drohnen über russischem Territorium, der annektierten Krim-Halbinsel sowie dem Schwarzen und Asowschen Meer abgeschossen worden. Aus Sicherheitsgründen wurden wegen des ukrainischen Drohnenangriffs zeitweise mehrere russische Flughäfen geschlossen, vor allem im Süden und Westen des Landes, wie die Luftfahrtbehörde Rossawiazija mitteilte.

Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Angriff. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Luftangriffe auf russische Raffinerien, Öldepots und Pipelines verstärkt, um die Treibstoffversorgung und andere militärische Logistik zu stören und die Kriegskosten für die Führung in Moskau in die Höhe zu treiben.

