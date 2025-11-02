Rüstungsunternehmer fordert mehr Investitionen in Drohnen

Rüstungsunternehmer Scherf:"Drohnen sind durchsetzungsfähigstes System in der Ukraine"
Drohnen beeinflussen zunehmend die Kriegsführung im Ukraine-Krieg. Für Rüstungsunternehmer ein Weckruf, dass auch die Bundeswehr viel mehr in diese Technologie investieren sollte.
Das Rüstungsunternehmen Helsing plädiert mit Blick auf den Kriegsverlauf in der Ukraine für Kurskorrekturen bei der weiteren Ausstattung der Bundeswehr. "Drohnen sind das durchsetzungsfähigste System in der Ukraine geworden", sagt Gundbert Scherf, Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzender, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Das sagte der Rüstungsmanager, dessen Unternehmen der Ukraine die Kamikazedrohne HX-2 zum Fronteinsatz gegen russische Ziele liefert.
"Zwei Herzkammern der Rüstung"
Auch in der Bundeswehr laufen Erprobungen solcher Systeme. Doch Scherf sieht sie bisher falsch priorisiert. "Wir müssen da noch mal hinterfragen, ob wir die richtigen Gewichtungen vorgenommen haben." Man brauche beide Arten von Systemen - konventionelle Systeme und autonome Systeme, sie seien zwei Herzkammern der Rüstung, so Scherf. Dafür habe man aktuell die Formel gefunden: Panzer und Drohnen. Das klinge zwar paritätisch, sagt Scherf. Aber er kritisiert:
Rheinmetall-Chef sieht Panzer weiter wichtig
Mit seinen Einschätzungen widerspricht Scherf Äußerungen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger, der sich in einem "Handelsblatt"-Interview skeptisch über eine kriegsentscheidende Rolle von Drohnen geäußert hatte. "Der aktuelle Krieg zeigt, dass Kriege immer noch mit Panzern und Raketen geführt werden. Das wird sich in Zukunft nicht ändern", sagte Papperger.
Rüstungsfirmen konkurrieren um Lieferung in Ukraine
Für Rüstungsunternehmen geht es jetzt aber auch darum, ein Stück vom großen Kuchen abzubekommen. Das Verteidigungsministerium hatte am Freitag Berichte über eine Vorentscheidung im Rennen für den Kauf von Kamikazedrohnen von drei möglichen Anbietern zurückgewiesen. Nach dpa-Informationen waren zunächst die beiden deutschen Hersteller Helsing und Stark Defence für Tests ausgewählt worden. Dritter Bieter ist demnach der Rüstungskonzern Rheinmetall.
Die Erprobungen ergaben nach Berichten mehrerer Medien und Informationen der dpa offenbar ein ungleiches Zwischenergebnis: Helsing demonstrierte erfolgreich, Stark Defence kämpfte mit Problemen und Rheinmetall muss ein Produkt überhaupt erst noch vorführen.
Die Bundeswehr steht bald vor der Entscheidung: Soll sie mit den zusätzlich zur Verfügung stehenden Milliardensummen noch deutlich mehr Stahl in allen Varianten bei den traditionellen Rüstungskonzernen bestellen - Kampfpanzer und Geschütze - oder lieber mehr Kraft in die erkennbaren militärischen Technologiesprünge legen?
Scherf: Das Thema ernst nehmen
"Die Ukraine hat letztes Jahr über zwei Millionen Drohnen eingesetzt und will das dieses Jahr verdoppeln. Russland macht das Gleiche, obwohl es das ganze Fähigkeitsspektrum zur Auswahl hat", sagt Scherf. "Wir sind gut beraten, das Thema ernst zu nehmen." Scherf prognostiziert, dass sich die Rüstungsindustrie in unterschiedlichen industriellen Welten abspielen wird. Und das könnte von den traditionellen Platzhirschen in dem Geschäft als Kampfansage verstanden werden.
