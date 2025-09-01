Afghanen in Hannover: Zwischen Klagen, Visa und Freudentränen

Afghanen in Hannover gelandet:Zwischen Klagen, Visa und Freudentränen
47 Menschen aus Afghanistan sind am Montag in Hannover gelandet. Sie alle hatten eine Aufnahmezusage der Bundesregierung - und mussten dennoch um ihr Visum kämpfen.
Es wartet kaum Familie, keine Schilder mit Namen, keine Ballons. Es wirkt still im Terminal C des Flughafens Hannover. Vor Ort sind fast nur Presseteams und Elham. Kein Wunder, sitzt doch ein Großteil vieler Familien, die heute hier landen, noch in Pakistan fest.
Aber Elham Neda ist hier und wartet, seit mehr als drei Jahren. Der 29-Jährige wohnt in Düsseldorf und ist voller Spannung.
Nur noch wenige Minuten trennen ihn von seiner Schwester und seiner Mutter. Dann ist die Freude groß. Eine Familie zusammengeführt und im Terminal C fließen Tränen der Freude.
Wer kommt da aus Afghanistan?
Die angekommenen Afghanen sind keine Ortskräfte deutscher Behörden, aber Menschen, die durch ihre Arbeit ins Visier politischer Verfolgung geraten sind. Sie hatten sich vor Jahren für freiwillige Aufnahmeprogramme angemeldet. Nach einer ausführlichen Sicherheitsprüfung erhielten sie Aufnahmezusagen.
Dann schaffte die schwarz-rote Bundesregierung im Mai alle freiwilligen Aufnahmeprogramme ab. Seitdem ist eine einfache Einreise nicht mehr möglich. Bei den am Montag gelandeten Menschen handelt es sich daher "ausschließlich um Personen, die über Gerichtsverfahren die Vergabe von Visa erwirkt haben", teilt eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mit.
Rechtsanwalt kritisiert Bundesregierung scharf
Rechtsanwalt Matthias Lehnert übt scharfe Kritik an der deutschen Regierung. Die Aufnahmezusagen seien rechtskräftig, jetzt gehe es um eine schnelle Umsetzung. Die Einreise zu verweigern, sorge nur für weitere Gerichtsverfahren, die die Gerichte zusätzlich belasteten, sagt der Anwalt.
Der Staat verzögere Vieles, obwohl Gerichte auf die Dringlichkeit der Situation hingewiesen hätten, so der Anwalt. "Die getroffenen Zusagen behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die Aufnahmeprogramme stoppen oder sich der politische Kurs ändert", sagt er. "Dadurch, dass sich der Staat nicht ans eigene Recht hält, droht den Menschen in Pakistan eine Abschiebung nach Afghanistan."
Abschiebungen nach Afghanistan
Das Auswärtige Amt geht von 2.300 Afghanen aus, die zu einem großen Teil in Pakistan auf ihre Reise nach Deutschland warten. Für die Menschen vor Ort ist deutsche Bürokratie schon vor Abreise nach Deutschland gefährlich. Pakistanische Behörden haben nach Angaben der Hilfsorganisation Luftbrücke Kabul angefangen, diese Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Dort würde ihnen Verfolgung drohen.
Die Hilfsorganisation organisierte den jüngsten Flug aus Islamabad über Istanbul, der nicht vollständig reibungslos verlief. Zwei Menschen sind erst später in Deutschland angekommen. Für alle Gelandeten, auch die zwei Nachzügler, ging es weiter ins Aufnahmelager nach Friedland.
Valerie Albert ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen in Hannover.
