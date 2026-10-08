  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Auto kracht in Gegenverkehr: Vier Jugendliche sterben bei Unfall

vor 8 Minuten
Nobelpreis für Literatur geht an Anne Carson aus Kanada

Auto kracht in Gegenverkehr:Vier Jugendliche sterben bei schwerem Unfall

|

Bei Biesenthal in Brandenburg wollte ein Mann Autos vor ihm überholen. Er fuhr in den Gegenverkehr und prallte mit vier Jugendlichen auf Mopeds zusammen.

Ein Abschlepper hebt ein verbranntes Auto auf seinen Transporter.

Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit drei Mopeds sind in Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: Annette Riedl / dpa

Ein Überholmanöver endete tödlich: Bei dem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg sind laut Polizei ein 14-jähriges Mädchen und drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 19 Jahren gestorben. Der 61 Jahre alte Autofahrer war am Mittwochabend bei Biesenthal nördlich von Berlin beim Überholen in drei Mopeds gekracht.

Die Fahrer der Mopeds und eine Mitfahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer eines vierten Mopeds konnte demnach dem Auto ausweichen und blieb unverletzt. Der Wagen überschlug sich laut Polizei nach dem Zusammenstoß und brannte aus.

Das Bild zeigt ein Motorrad. Im Hintergrund sind Einsatzkräfte der Feuerwehr zu sehen.

Eine Motorradfahrerin kollidierte auf der B6 mit einem kreuzenden Reh und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Gerade zum Herbstbeginn steigt die Zahl an Wildunfällen.

01.10.2026 | 3:28 min

Fahrer wollte Autos überholen

Der Autofahrer wurde schwer verletzt, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Der Mann wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Berlin geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er laut Polizei Autos vor ihm überholen und stieß in der Folge mit den Mopeds im Gegenverkehr zusammen. 

Die Unfallstelle zwischen Biesenthal und Wullwinkel befindet sich etwa 40 Autominuten nordöstlich vom Berliner Alexanderplatz. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19:40 Uhr am Mittwoch alarmiert und eilten zur Unfallstelle. Für alle sei es ein besonders schwerer Einsatz gewesen, sagte der Sprecher.

Bildschirm eines Tablets mit einer Vollmacht

Ab Oktober 2026 gibt es eine neue Funktion beim Zentralen Vorsorgeregister. Künftig können Vollmachten und Verfügungen in Form von PDFs hinterlegt werden.

01.10.2026 | 0:41 min

Notfallseelsorger betreuen Angehörige an Unfallstelle

Der fast vollständig ausgebrannte Wagen lag auch Stunden danach noch immer auf dem Dach im Straßengraben neben der von Feldern und Wiesen gesäumten Landstraße, wie eine dpa-Reporterin schilderte. In der Umgebung des Unfallortes habe das Feuer nur wenige Spuren hinterlassen. Die Fahrbahn blieb auch in der Nacht zum Donnerstag weiter für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt. 

Notfallseelsorger und speziell geschulte Teams betreuten Angehörige der tödlich Verunglückten, die zum Teil an der Unfallstelle erschienen waren. Auch die Einsatzkräfte wurden betreut.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 08.10.2026 ab 12 Uhr.
Themen
BrandenburgBerlin

Mehr aktuelle News

  1. Nobelpreis

    Schwedische Akademie in Stockholm:Nobelpreis für Literatur geht an Anne Carson aus Kanada

  2. Katherina Reiche bei der Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung

    2026 Wachstum von 1,3 Prozent erwartet:Bundesregierung hebt Wachstumsprognose an

    mit Video1:34
  3. Die Todeszelle des berüchtigten Huntsville-Gefängnisses
    FAQ

    Todesstrafe in den USA:Wie die USA hinrichten und warum es Probleme gibt

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video0:30
  4. Generalleutnant Dr. Christian Freuding

    Heeres-Chef zu Putins Strategie:Freuding: Moskau hat Ziel von 1,5 Millionen Soldaten erreicht

    mit Video2:58
  5. Ein Abschlepper hebt ein verbranntes Auto auf seinen Transporter.

    Auto kracht in Gegenverkehr:Vier Jugendliche sterben bei schwerem Unfall

    mit Video3:28
  6. V.l.: Alexander Dobrindt (CSU), Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz

    Nach Treffen im Kanzleramt:Koalition für zügige Reformen und gegen Extremismus

    mit Video0:28
  7. Kylie Jenner ist zu sehen.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Erste Hauptrolle für Kylie Jenner

  8. Ein X-Beitrag des US-Regionalkommandos "Centcom" zeigt Nachtflugoperationen an Deck des Flugzeugträgers "USS George Washington" am 30.08.2026, um Einsätze im Nahen Osten zu unterstützen.
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen :Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog

  9. Dennis Radtke

    Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels:CDU-Stimmen für AfD? Radtke fordert Parteiausschluss

    mit Video1:54
  10. Greta Thunberg (Mitte) nimmt zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas an einer propalästinensische und antiisraelische Demonstration.

    Am Jahrestag des Hamas-Angriffs:Greta Thunberg protestiert bei Palästina-Demo in Berlin

    mit Video2:32
  11. Lionel Messi bedankt sich bei den Fans

    Dank an Diego Maradona:Messi mit emotionalem Abschiedspost - auch CR7 kommentiert

    mit Video2:05
  12. "Abenteuer Alpenüberquerung - Absturzgefahr: Lisa kämpft mit der Angst": Eine Wandergruppe folgt einem schmalen Pfad durch eine felsige Hochgebirgslandschaft. Der Weg führt an einem steilen, stellenweise begrünten Hang entlang. Im Hintergrund erheben sich graue Berggipfel mit Schneefeldern unter einem bewölkten Himmel.

    Alpenüberquerung zu Fuß:In sieben Tagen vom Watzmann zu den Drei Zinnen

    von Caroline Drees
    mit Video14:58
  13. Symbolbild: Auf einer Flagge von Berlin liegen Kugelschreiber der Parteien die Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen.

    Kreise berichten von Einigung:Berlin: Rot-Grün-Rot wohl vor Sondierungen

    mit Video13:07