Schweiz:Gondel nahe Skiort abgestürzt - ein Toter
Bei dem Absturz einer Gondel im Schweizer Skigebiet Titlis ist ein Mensch gestorben. Die Kabine schleuderte nach dem Absturz den Hang hinab. Ein Augenzeuge filmte das Unglück.
Bei einem Gondelunglück in der Schweiz ist eine Person ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bei der Ski-Station Engelberg-Titlis in der Zentralschweiz, wie die Kantonspolizei mitteilte. Das Gebiet liegt gut 130 Kilometer südöstlich von Basel.
Die Kabine der Gondel hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das dramatische Video der Zeitung "Blick" zur Verfügung.
Nur ein Passagier bei Absturz in Gondel
In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine Person befunden, sagte ein Polizeisprecher in Engelberg. Nähere Angaben zu ihrer Herkunft machte er nicht. Auch zur Unfallursache wollte er sich noch nicht äußern. Die Evakuierung von Wintersportlern, die auf der Strecke in anderen Gondeln unterwegs waren, war am Nachmittag noch im Gange.
Schwieriger Einsatz für Feuerwehr und Polizei
Das Unglück passierte auf rund 2.000 Metern Höhe, was den Zugang für Rettung und Polizei erschwerte. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega im Einsatz.
Betroffen war eine Gondelbahn im größten Skigebiet der Zentralschweiz, Engelberg-Titlis südlich des Vierwaldstättersees. Betroffen war die Gondelbahn Titlis Xpress Engelberg-Stand, und das Unglück passierte kurz nach der Mittelstation Trübsee, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gondeln transportieren Wintersportler auf rund 2.400 Meter Höhe.
Gondelbahn wegen Wind zwischenzeitlich geschlossen
Diese Gondelbahn und mehrere weitere waren laut Webseite des Skigebiets am Nachmittag wegen starker Winde geschlossen. Der Wetterdienst Meteoschweiz zeigte auf seine Webseite für Engelberg Sonnensein und Temperaturen von rund 8 Grad am Mittag.
Dazu gab es eine Windwarnung, mit "Windspitzen in exponierten Lagen oberhalb von 1.800 Metern" von bis zu 130 Kilometern in der Stunde.
Mehr aktuelle Nachrichten
- FAQ
Entlastung bei Energiekosten:Debatte um Übergewinnsteuer - wer zahlt die Krisen-Zeche?von Oliver Kleinmit Video0:23
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Überfall durch falsche Paketboten in MagdeburgLive
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Ohr abgeschnitten: Raub in Dreieich mit KörperverletzungLive
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Raubüberfall durch falsche Polizisten in KölnLive
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Elfjähriger aus Euskirchen trifft zu Hause auf EinbrecherLive
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Suche nach der Niederländerin Teresa KrugLive
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Goldmünzen bei Überfall in Holzminden gestohlenLive
- Grafiken
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
Schweiz:Gondel nahe Skiort abgestürzt - ein Totermit Video1:32
- Interview
Frauenrechtlerin Masih Alinejad:"Das ist der Berliner-Mauer-Moment für die Iraner"mit Video2:48
Frauen-Bundesliga:Liveticker: Frankfurt und Hoffenheim im Duell um Rang drei
Demokratie-Report 2026:Forscherin: "Die Demokratie wird von innen zerstört"mit Video22:18
Journalist schildert Morddrohungen:Millionenschwere Online-Wetten auf den Iran-Kriegvon Nils Metzgermit Video0:20