Schweiz: Gondel nahe Skiort abgestürzt - ein Toter

Bei dem Absturz einer Gondel im Schweizer Skigebiet Titlis ist ein Mensch gestorben. Die Kabine schleuderte nach dem Absturz den Hang hinab. Ein Augenzeuge filmte das Unglück.

Im Schweizer Engelberg wird eine große Angst wahr: Es kommt zum Absturz einer Gondel. Am selben Morgen wurde im selben Gebiet ein Skirennen wegen starker Windböen abgesagt. 18.03.2026 | 1:32 min

Bei einem Gondelunglück in der Schweiz ist eine Person ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bei der Ski-Station Engelberg-Titlis in der Zentralschweiz, wie die Kantonspolizei mitteilte. Das Gebiet liegt gut 130 Kilometer südöstlich von Basel.

Die Kabine der Gondel hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das dramatische Video der Zeitung "Blick" zur Verfügung.

Die Region am höchsten Berg der Zentralschweiz, dem Titlis, zählt zu den beliebtesten Skigebieten der Schweiz. Quelle: dpa

Nur ein Passagier bei Absturz in Gondel

In der für acht Personen zugelassenen Gondel habe sich nur eine Person befunden, sagte ein Polizeisprecher in Engelberg. Nähere Angaben zu ihrer Herkunft machte er nicht. Auch zur Unfallursache wollte er sich noch nicht äußern. Die Evakuierung von Wintersportlern, die auf der Strecke in anderen Gondeln unterwegs waren, war am Nachmittag noch im Gange.

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Schwieriger Einsatz für Feuerwehr und Polizei

Das Unglück passierte auf rund 2.000 Metern Höhe, was den Zugang für Rettung und Polizei erschwerte. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht Rega im Einsatz.

Betroffen war eine Gondelbahn im größten Skigebiet der Zentralschweiz, Engelberg-Titlis südlich des Vierwaldstättersees. Betroffen war die Gondelbahn Titlis Xpress Engelberg-Stand, und das Unglück passierte kurz nach der Mittelstation Trübsee, wie der Polizeisprecher sagte. Die Gondeln transportieren Wintersportler auf rund 2.400 Meter Höhe.

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Gondelbahn wegen Wind zwischenzeitlich geschlossen

Diese Gondelbahn und mehrere weitere waren laut Webseite des Skigebiets am Nachmittag wegen starker Winde geschlossen. Der Wetterdienst Meteoschweiz zeigte auf seine Webseite für Engelberg Sonnensein und Temperaturen von rund 8 Grad am Mittag.

Dazu gab es eine Windwarnung, mit "Windspitzen in exponierten Lagen oberhalb von 1.800 Metern" von bis zu 130 Kilometern in der Stunde.

Quelle: dpa, AFP