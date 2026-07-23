Stuttgart: Frau in Einkaufszentrum niedergestochen und angezündet

Eine 47 Jahre alt Frau ist in einem Einkaufszentrum in der Stuttgarter Innenstadt niedergestochen und angezündet worden. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

Beamte der Spurensicherung stehen bei einem größeren Polizeieinsatz vor einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Quelle: dpa

In einem Stuttgarter Einkaufszentrum ist eine Frau laut Polizei mit einem Messer angegriffen und angezündet worden. Den Ermittlern zufolge wurde die 47-Jährige bei der Attacke schwer verletzt. Ein 54 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst.

Nach ersten Kenntnissen hat er im Rahmen des Angriffs die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesteckt. „ Polizeisprecher

Verdächtiger soll Haftrichter vorgeführt werden

Die ersten Notrufe gingen am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr bei der Polizei ein. Das Einkaufszentrum in der Innenstadt hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst seine Türen geöffnet. Es wurde nach dem Vorfall geräumt und teilweise abgeriegelt.

Nur Stunden nach dem Angriff wurde der Verdächtige gefasst. "Der Mann steht oder stand mit der Geschädigten in einer Beziehung", teilte der Sprecher weiter mit. Er soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frau auf Intensivstation

Die schwer verletzte Frau wurde in eine Klinik gebracht und befindet sich laut Polizei in intensivmedizinischer Behandlung. Ihre Verletzungen sollen lebensgefährlich sein.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Zu einem möglichen Motiv gab es bisher keine gesicherten Angaben.

Einkaufszentrum mit etwa 200 Läden

Der Betrieb im Einkaufszentrum wurde wieder aufgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht.

In dem Einkaufszentrum mit einer Größe von rund 43.000 Quadratmetern gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe. Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt.