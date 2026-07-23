Nach Sperrung von Autobahnbrücke:Bonn: Jetzt fallen auch noch die Stadtbahnen aus
von Thomas Münten
Erst fiel die wichtigste Autobahnbrücke in der ehemaligen Bundeshauptstadt aus, weil eine Vorbrücke bröselt, jetzt müssen die Stadtwerke 60 von 75 Stadtbahnen stilllegen.
In Bonn ist es derzeit schwierig, von A nach B zu kommen. Zunächst musste Anfang Juni die wichtigste Bonner Autobahnbrücke über den Rhein gesperrt werden, weil eine Vorbrücke Risse aufwies und nun abgerissen werden muss, jetzt fallen auch noch 60 von 75 Stadtbahnzügen aus.
Bonner Stadtbahnen: Ermüdungsbrüche an Rädern
Bei einer Routinekontrolle zeigten sich an den Rädern und am Fahrwerk einzelner Bahnen sogenannte Ermüdungsbrüche. Aus Sicherheitsgründen wurden danach sofort alle möglicherweise betroffenen Wagen aus dem Verkehr gezogen.
Nun muss jede Bahn einzeln geprüft werden, das kostet jede Menge Zeit. Die Wagen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt und sollen noch bis 2030 fahren.
Stadtwerke Bonn: Hoffen auf schnelle Reparatur der Züge
Die Kunden nehmen die Einschränkungen - alle Linien bis auf eine werden bedient, aber mit jeweils nur einem Wagen - teils gelassen, teils resigniert auf.
"Ja, doof, aber das ist landauf landab überall so, jetzt steht gerade Bonn im Fokus. Demnächst kann es Hamburg oder Berlin sein", sagt Stefan Eikschen, der jetzt auf den Bus umsteigt, um schneller vorwärtszukommen. Seine Linie ist die, die ausfällt.
Bis Montag soll ein Großteil der Züge wieder auf die Strecke kommen, hoffen sie in der Werkstatt, die rund um die Uhr arbeitet. Intern gehen die Stadtwerke davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Wagen betroffen ist.
Kölner Verkehrsbetriebe helfen Bonn aus
Dass in Bonn überhaupt noch Stadtbahnen fahren, liegt an der Großzügigkeit der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB). Die Domstädter helfen den Nachbarn mit 20 Zügen aus. Die verringern zwar in Köln das Platzangebot ein wenig, halten jetzt aber den Betrieb in Bonn aufrecht.
Zum Glück haben beide Unternehmen die gleiche Spurbreite. Das ist in NRW - mit zum Beispiel 17 unterschiedlichen kommunalen Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet - eine echte Ausnahme.
Thomas Münten berichtet aus dem ZDF-Studio in Düsseldorf.
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