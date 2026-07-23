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Panorama

Waldbrände in Spanien und Frankreich: Evakuierungen nahe Madrid

Auch Urlaubsregionen betroffen:Waldbrände in Spanien und Frankreich: Orte evakuiert

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Die Waldbrände in Spanien und Südfrankreich halten an. In Spanien wurden mehrere Gemeinden um Madrid evakuiert. In Frankreich mussten viele Touristen ihren Urlaubsort räumen.

22.07.2026, Spanien, Condemios de Arriba: Ein Waldbrand breitet sich in der Nähe von Condemios de Arriba in der Provinz Guadalajara aus.

In Spanien kämpfen die Feuerwehren weiter gegen den Waldbrand bei Madrid. Auch an der französischen Atlantikküste und auf dem italienischen Sizilien wüten Waldbrände.

23.07.2026 | 1:30 min

In Spanien und Frankreich ist die Feuerwehr gegen immer neue Waldbrände im Dauereinsatz. Die Flammen breiten sich auf riesigen Flächen aus. Zahlreiche Orte mussten schon evakuiert werden.

Spanien: Ausgangssperre und Evakuierungen

Im Südwesten von Madrid wurden am Mittwoch mehrere Gemeinden in der spanischen Hauptstadtregion evakuiert. Durch den Brand in der Gemeinde Almorox seien die Gemeinden Encinar del Alberche, Ribera del Alberche und Rincón del Alberche evakuiert und die Gemeinde Villa del Prado unter Ausgangssperre gestellt worden, teilte der spanische Rettungsdienst am Abend im Onlinedienst X mit.

Einsatzkräfte nahe Condemios de Arriba in der spanischen Provinz Guadalajara
Feuerwehrleute beobachten am 22. 7. 2026 einen Waldbrand in Le Porge im Südwesten Frankreichs.
Rauch, der am 22. 7. 2026 während eines Waldbrands in Saumos im Südwesten Frankreichs in der Ferne aufsteigt.
Waldbrände bei Le Porge im Südwesten Frankreichs am frühen Morgen des 23. 7 2026.

Waldbrände in Spanien

Die spanischen Provinz Guadalajara treffen die Waldbrände besonders schwer. Über 30.000 Hektar sind seit letzter Woche verbrannt.

Quelle: AP

Almorox liegt in der Region Kastilien-La Mancha, etwa 70 Kilometer südwestlich von Madrid. Der spanischen Guardia Civil zufolge wurden mehrere Verkehrsachsen gesperrt. Die Behörden forderten die Anwohner auf, "bei Fahrten äußerste Vorsicht walten zu lassen, da die Sicht durch den Rauch stark eingeschränkt ist". Der Zivilschutz rief Anwohner mit Atemwegserkrankungen zudem auf, nachts die Fenster zu schließen, um die Belastung zu verringern.

Eine Frau schützt sich mit einem Fächer vor der Sonne in Sevilla, Spanien.

Klimaschutzräume, Wasserspielplätze, flexible Arbeitszeiten - Madrid rüstete sich im Juni gegen die Hitze.

19.06.2026 | 2:08 min

Waldbrand zerstört über 30.000 Hektar in einer Woche

In den vergangenen Tagen sind in Spanien zahlreiche Brände ausgebrochen. Der größte Waldbrand befindet sich auf der anderen Seite Madrids in der Provinz Guadalajara, etwa 100 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Er hat seit vergangenem Donnerstag 32.000 Hektar Land verwüstet. Insgesamt sind seit dem 1. Januar in Spanien bereits fast 120.000 Hektar verbrannt, wie aus der europäischen Datenbank zu Waldbränden (Effis) hervorgeht.

In Spanien steigen die Temperaturen derzeit wieder, es beginnt eine neue Hitzewelle. Die südspanische Provinz Almería in Andalusien war kürzlich von einem der folgenschwersten Waldbrände in Spaniens jüngerer Geschichte getroffen worden. 13 Menschen kamen in den Flammen ums Leben, darunter zwölf Ausländer - sieben Todesopfer aus Großbritannien, drei aus Belgien und jeweils eines aus Frankreich, den USA und Spanien. 7.000 Hektar Land brannten nieder.

In Alfajir, in der Nähe von Almería im Südosten Spaniens, wütet ein Waldbrand.

In der südspanischen Provinz Almería, vor allem im Ort Los Gallardos, starben bei einem schweren Waldbrand mehrere Menschen.

10.07.2026 | 1:10 min

Frankreich: 12.000 Personen evakuiert

Auch der Süden Frankreichs leidet unter anhaltenden Waldbränden. In der Nähe von Bordeaux wurden 12.000 Touristen und Einheimische evakuiert. Es seien in den frühen Morgenstunden sechs Campingplätze und eine FKK-Anlage im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten am Donnerstag die Behörden in der bei Touristen im Sommer sehr beliebten Region im Südwesten Frankreichs mit.

Dieses am 12.07.2026 von der Feuerwehr SDIS 77 aufgenommene und veröffentlichte Foto zeigt einen im Wald von Fontainebleau wütenden Brand.

Mitte Juli mussten rund um Frankreichs Hauptstadt Paris mehrere Gemeinden wegen Waldbränden evakuiert werden.

13.07.2026 | 2:18 min

Der Brand war am Mittwoch in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen. Seither sind bereits rund 2.000 Hektar Land verbrannt. In Frankreich war es ebenfalls in den vergangenen Wochen zu einer Reihe von Großbränden gekommen. Am Dienstag meldete das Land einen traurigen Rekord an verbrannter Fläche in diesem Jahr: Mehr als 42.000 Hektar Land gingen zwischen Januar und Mitte Juli in Flammen auf. Damit wurde ein früherer Höchststand vom gleichen Zeitraum im Jahr 2022 übertroffen.

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Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem in der heute Xpress am 23.07.2026 ab 9 Uhr.
Themen
SpanienFrankreichWaldbrände

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