Ludwigslust: Zwei Tote bei Dachstuhlbrand in Krankenhaus

In einem Krankenhaus in Ludwigslust ist heute Nacht ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das Krankenhaus wurde vorübergehend evakuiert.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Ludwigslust nahe Schwerin sind zwei Patienten ums Leben gekommen. 02.07.2026 | 0:22 min

Beim Brand des Dachstuhls eines Krankenhauses in Ludwigslust nahe Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben. "Wir haben zwei Tote", sagte eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim.

Bei den Opfern handelt es sich um Patienten. Zu ihrer Identität machte die Sprecherin keine Angaben. Zunächst war von mehr als 30 Verletzten die Rede. Eine Sprecherin des Landkreises spricht gegenüber dem ZDF von einer verletzten Person mit Rauchgasvergiftung.

Feuer in Patientenzimmer ausgebrochen

Die Feuerwehr wurde gegen 04.30 Uhr wegen des Brands alarmiert. Laut der Landkreissprecherin war dieser aus zunächst unbekannten Gründen in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Während der Löscharbeiten wurden sämtliche Klinikgebäude geräumt. Alle rund 60 Patienten, die zu dem Zeitpunkt stationär in der Klinik behandelt wurden, mussten vorübergehend ihre Zimmer verlassen, wie die Sprecherin sagte. Sie seien aber jederzeit medizinisch gut versorgt gewesen, betonte sie.

Am Morgen konnten die meisten Patienten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Fünf von ihnen wurden vorsorglich in ein anderes Krankenhaus verlegt. Für Angehörige wurde eine telefonische Hotline eingerichtet.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Im Umkreis gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Das Feuer konnte bereits gelöscht werden. Am Vormittag sollten noch Drohnen über dem Gebäude fliegen, um zu prüfen, ob es Glutnester gibt, die von außen nicht zu sehen sind.

Das Gebäude, in dem das Feuer ausbrach, ist nicht mehr nutzbar. Laut Norddeutschen Rundfunk ist in dem Haus die Radiologie untergebracht.

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Quelle: dpa, AFP