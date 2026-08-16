Waldbrände im Überblick: In welchen Bundesländern es brennt

Nicht nur in der Eifel halten Waldbrände die Feuerwehr in Atem. In insgesamt sechs Bundesländern sind Feuer gemeldet. Einige sind bereits eingedämmt. Ein Überblick.

Der Waldbrand an der deutsch-belgischen Grenze breitet sich weiter aus. Das nahegelegene Monschau in Nordrhein-Westfalen bereitet sich daher auf eine mögliche Evakuierung vor. 16.08.2026 | 0:28 min

Flammen, dichte Rauchwolken und kräftezehrende Löscheinsätze: Nicht nur im Westen Nordrhein-Westfalens rund um den Hürtgenwald ist die Feuerwehr pausenlos im Einsatz gewesen. Auch in anderen Regionen Deutschlands hat es in den vergangenen Tagen Waldbrände gegeben.

Ein Überblick über die Brandherde in den verschiedenen Bundesländern:

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hatte die Feuerwehr am Wochenende mit kleineren Bränden zu tun. Nahe Heilbronn löschten mehr als 100 Einsatzkräfte am Samstag einen Flächenbrand, der sich auch in ein Waldstück ausgebreitet hatte. Nach Feuerwehrangaben waren zeitweilig knapp 10.000 Quadratmeter in Brand. Bei Baden-Baden brannten nach Angaben der Feuerwehr am Samstag rund 600 Quadratmeter Wald im Stadtgebiet. Eine Ausbreitung des Feuers verhinderten die Einsatzkräfte.

In Belgien kämpfen Einsatzkräfte gegen einen Brand im Naturschutzgebiet Hohes Venn. In Hürtgenwald kehren Anwohner in ihre Häuser zurück. ZDFheute live zu den aktuellen Entwicklungen. 16.08.2026 | 36:50 min

Bayern

Einsatzkräfte sind auch in Unterfranken in Bayern alarmiert worden. In Waldaschaff brannte es laut Feuerwehr auf etwa 29 Hektar. Es handele sich um einen Flächenbrand, der in den angrenzenden Wald gezogen sei, sagte Markus Fischer, Kreisbrandmeister im Landkreis Aschaffenburg. Drei Polizeihubschrauber warfen bei dem Einsatz am Samstag Löschwasser ab. 600 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Auch bei Rechtenbach in Unterfranken rückten Einsatzkräfte aus. Laut Feuerwehr erstreckte sich die betroffene Fläche auf rund 7.000 Quadratmeter. Auch Technisches Hilfswerk (THW), Rotes Kreuz und Polizei waren an dem Einsatz beteiligt.

Die Lage im Hürtgenwald entspannt sich, vorbei ist die Krise aber noch nicht: So kämpft die Feuerwehr gegen Glutnester. 16.08.2026 | 2:49 min

Sachsen

Rund um die Stadt Plauen in Sachsen ist die Feuerwehr tagelang im Einsatz gewesen. Am Sonntag teilte die Stadt mit, die Lage habe sich "maßgeblich entspannt". Mit Drohnenunterstützung löschten die Einsatzkräfte demnach in der Nacht noch einzelne Glutnester ab. Der Waldbesitzer setzte am Samstag die Aufräumarbeiten mit schweren Forstmaschinen fort.

Im Landkreis Nordsachsen ist eine Waldfläche von rund 4.000 Quadratmetern beschädigt worden. Die Ursache des Feuers bei Doberschütz sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Es gebe aber Hinweise, dass der Brand durch Menschen verursacht worden sein könnte. Deswegen werde nun ermittelt.

Zusammen mit der Feuerwehr ist ZDF-Reporter Peter Böhmer im Hürtgenwald in der Eifel unterwegs. Die Lage hat sich zwar entspannt, aber die Feuerwehr hat noch immer alle Hände voll zu tun. 16.08.2026 | 20:34 min

Rheinland-Pfalz

Zu einem großen Wald- und Wiesenbrand kam es bei Langscheid westlich von Koblenz in Rheinland-Pfalz. Der Brand war am Sonntag unter Kontrolle. Am Freitag war eine Fläche von rund 50 Hektar in Brand geraten. Hunderte Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber hatten stundenlang gegen die Flammen gekämpft. Einsatzkräfte sollen aber weiter vor Ort sein, um die Lage zu überwachen und bei Bedarf weiter zu löschen.

Thüringen

Im Norden Thüringens im Landkreis Eichsfeld brannte ein Wald bei Wahlhausen. "Das Feuer entzündete sich am Wegrand, breitete sich durch den Wind aus und erfasste letztendlich ca. 2.500 Quadratmeter Waldfläche", teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitet.

Belgien brauche bei den Löscharbeiten des Großbrandes Unterstützung, so ZDF-Reporterin Ina Baltes. 16.08.2026 | 4:33 min

Saarland

Rund fünf Hektar Waldfläche brennen seit Sonntagmittag im Landkreis Neunkirchen im Saarland. Der Brand breitete sich am Nachmittag weiter aus und bewegte sich in Richtung eines Hofs bei Illingen. Dort sei mit der Evakuierung der Pferde begonnen worden. Die Rauchwolke des Brandes war weithin sichtbar, zur Brandbekämpfung wurde auch ein Hubschrauber aus Hessen angefordert.

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Quelle: dpa