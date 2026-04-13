Bielefeld: Frauenleiche in Kühltruhe gefunden

Die Leiche einer jungen Frau wurde in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld gefunden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus und ermittelt in alle Richtungen.

Schock in Bielefeld: Ein Mann entdeckt in seiner Kühltruhe die Leiche seiner 28-jährigen Schwester. Die Obduktion verzögert sich, da der Leichnam zunächst auftauen muss. 13.04.2026 | 1:26 min

In einer Kühltruhe in Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen

Wie die Frau zu Tode kam und wie lang sie schon in der Gefriertruhe lag, müsse noch geklärt werden. Aufgrund der Gesamtumstände gehe man auf jeden Fall von einem gewaltsamen Tod aus, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen ihr zufolge in alle Richtungen. Eine Obduktion werde aber voraussichtlich erst am Dienstag erfolgen können, nachdem der Leichnam aufgetaut sei.

Fundort der Leiche in Wohnung untersucht

Gefunden wurde die Leiche in der Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses, in der die 28-Jährige lebte. Der Stadtteil Gellershagen im Nordwesten Bielefelds gilt als ruhige Wohngegend. Die Spurensicherung war schon kurz nach dem Notruf vor Ort und untersuchte die Wohnung der Frau. Einsatzkräfte sperrten das Grundstück ab. Zunächst hatte die "Bild" über die Tat in Ostwestfalen berichtet.

In der neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY vom 8. April ging es unter anderem um Überfälle durch falsche Polizeibeamte. 08.04.2026 | 89:22 min

Kühltruhe als Leichenversteck

Auch in der Vergangenheit gab es Verbrechen, bei denen Täter ihr Opfer in eine Kühltruhe gelegt hatten. Im Oktober 2024 entdeckten Beamte im ostwestfälischen Verl die Leichenteile eines damals vermissten 62-Jährigen in einer Kühltruhe. Der Täter, der später zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt wurde, hatte sein Opfer im Streit erschlagen.

2017 sorgte ein Fall in Berlin für Entsetzen: Etwa zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 80-Jährigen wurde dessen zerstückelte Leiche im Januar 2017 in einer Kühltruhe gefunden. Ein Nachbar hatte ihn erschossen, um die Rente von monatlich bis zu 2.000 Euro zu kassieren. Der Nachbar - ein Trödelhändler - erhielt unter anderem wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe.

Quelle: dpa