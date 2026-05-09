US-Flughafen in Colorado:Denver: Mensch auf Rollfeld von Flugzeug erfasst und getötet
Ein Flugzeug hat beim Start am US-Flughafen von Denver einen Menschen erfasst und tödlich verletzt. Ein Triebwerk geriet in Brand, der Start wurde abgebrochen.
Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst. Dieser starb am späten Freitagabend beim Überqueren der Startbahn, nachdem er zwei Minuten zuvor über einen Zaun geklettert war, wie der internationale Flughafen der Rocky-Mountain-Stadt auf der Plattform X mitteilte.
Meldung des Flughafens Denver zum Unglück
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Daraufhin kam es nach Angaben des Flughafens zu einem Triebwerksbrand, den die Feuerwehr schnell löschte.
Einige Passagiere wurden leicht verletzt
Die 231 Menschen an Bord des Fliegers seien zum Terminal gebracht worden. Zwölf von ihnen seien leicht verletzt worden, fünf davon ins Krankenhaus gekommen. Die meisten der Passagiere seien inzwischen auf einem anderen Flug weitergereist. Das Ziel des abgebrochenen Flugs von Frontier Airlines war Los Angeles.
Die tote Person sei bisher nicht identifiziert worden, teilte der Flughafen weiter mit. Es handle sich aber wahrscheinlich nicht um einen Airport-Mitarbeiter. Der Zaun um den Flughafen sei untersucht und für intakt befunden worden. Es werde zu dem Vorfall ermittelt, die betroffene Startbahn bleibe daher vorübergehend geschlossen.
"Wir sind über diesen Vorfall zutiefst traurig und sprechen den Betroffenen unser Mitgefühl aus", hieß es vom Flughafen Denver.
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