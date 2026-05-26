Belgien: Schulbus kollidiert mit Zug - mehrere Tote befürchtet

In Belgien ist ein Regionalzug mit einem Schulbus zusammengestoßen. Medienberichten zufolge kamen bei dem Unglück an einem Bahnübergang mehrere Menschen ums Leben.

Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang in Buggenhout in der Nähe von Brüssel. Quelle: dpa

Beim Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Zug in Belgien sind nach übereinstimmenden Angaben mehrere Menschen ums Leben kamen. Der Fernsehsender RTL berichtete unter Berufung auf Transportminister Jean-Luc Crucke, dass zwei Jugendliche, ein Fahrer sowie ein Beifahrer ums Leben gekommen seien. Die Behörden machten offiziell zunächst keine Angaben zur Zahl der Toten und Verletzten. Auch die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete vier Tote, darunter zwei Kinder.

Das Unglück ereignete sich um kurz nach 8 Uhr morgens an einem Bahnübergang in der Gemeinde Buggenhout nördlich der Hauptstadt Brüssel, wie ein Sprecher der Bahngesellschaft Infrabel mitteilte. Demnach wurde ein Kleinbus etwa einen Kilometer vor dem Bahnhof von einem Zug erfasst. Der Aufprall sei "extrem heftig" gewesen.

Sieben Schulkinder im Bus

An Bord des Schulbusses waren sieben Schulkinder, eine Aufsichtsperson sowie der Fahrer, wie eine Polizeisprecherin dem Fernsehsender VRT sagte. Die Schranke sei geschlossen gewesen, als der Bus den Bahnübergang überqueren wollte.

In dem Kleinbus, der von dem Regionalzug erfasst wurde, waren laut Polizei sieben Schulkinder und zwei Erwachsene. Quelle: AFP

Kinder und Angehörige werden nach Angaben der Polizeisprecherin in einer Schule in der Nähe der Unfallstelle betreut. Der Zug sei evakuiert worden, unter den Passagieren waren demnach keine Verletzten.

"Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich viel Kraft", erklärte der belgische Innenminister Bernard Quintin im Onlinedienst X. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: "Heute trauert Europa mit Belgien."

Immer wieder Unfälle an Bahnübergängen in Belgien

In Belgien, wo ein dichtes Eisenbahnnetz Städte und Dörfer durchzieht, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen an Bahnübergängen.

Im Jahr 2025 starben bei solchen Unfällen fünf Menschen, wie der Eisenbahninfrastruktur-Betreiber Infrabel auf seiner Website mitteilt - die niedrigste Zahl seit 2020.

Quelle: AFP, Reuters