Rekordtemperaturen: Briten und Franzosen ächzen unter Hitze

Frankreich und Großbritannien schwitzen auf Rekordniveau: Noch nie wurden dort im Mai so hohe Temperaturen gemessen wie an Pfingstmontag. Und es soll noch heißer werden.

Hitzewelle in Großbritannien: Bei London ist am Montag der landesweite Hitzerekord gebrochen worden. 26.05.2026 | 0:18 min

Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. In der Nacht zu Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius - damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen.

Hitze in Großbritannien: Noch mehr Höchstwerte erwartet

Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius). Für den heutigen Dienstag werden für weite Teile Südenglands und von Wales neue Höchstwerte im Bereich von 35 Grad Celsius erwartet, wie der Wetterdienst Met Office mitteilte. Der vorherige Rekord für den Mai mit 32,8 Grad Celsius war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

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Für viele Briten kamen die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen zum perfekten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum sogenannten "Spring bank holiday" für Ausflüge. Bilder und Videos zeigen unter anderem überfüllte Strände am Ärmelkanal im südenglischen Bournemouth - aber auch volle Autobahnen.

Hitzerekord auch in Frankreich

Auch Frankreich hat an Pfingstmontag den heißesten Tag im Monat Mai seit Beginn der Aufzeichnungen registriert und für Dienstag noch höhere Temperaturen vorhergesagt. Das teilte der französische Wetterdienst Météo France mit.

Auf ganz Frankreich bezogen war der Montag der heißeste Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Mai verzeichnet worden ist. „ Météo France

An der Seine in Paris, mit Blick auf die Höhlenkunstinstallation an der Brücke "Pont Neuf", entspannen sich viele im Schatten. Quelle: dpa

Warnstufe Orange für acht Départements in Frankreich

Die Experten erwarten für Dienstag in einigen Regionen Temperaturen von 33 bis 36 Grad. "In ganz Frankreich wird es heute noch heißer als am Montag", erklärte der Wetterdienst.

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Für acht Départements im Westen des Landes galt ab Mitternacht die Warnstufe Orange. Den Angaben zufolge soll die Hitzewelle bis mindestens Ende der Woche anhalten.

Auch in anderen Ländern Europas sind im Mai bereits ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden. In Spanien sagt der Wetterdienst für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag Temperaturen von 36 bis 38 Grad voraus.

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Sieben Hitzetote in Frankreich

Im Zusammenhang mit der andauernden Hitzewelle kamen in Frankreich bereits sieben Menschen ums Leben. Es gebe sieben Todesfälle, die "direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen", darunter "mindestens fünf Fälle von Ertrinken", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon im Fernsehsender TF1.

Zwei weitere Menschen seien bei Sportereignissen in Paris und im Großraum Lyon ums Leben gekommen. Die Regierung rief die Menschen zu großer Vorsicht auf.

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Deutschland: DWD erwartet keine Rekordwerte

Mit Spitzenwerten jenseits der 30 Grad erreicht die aktuelle Hitzewelle am Dienstag in Deutschland ihren Höhepunkt. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den südwestlichen Landesteilen am Dienstag Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad, das Maximum wird demnach im Bereich des Oberrheins auftreten. An den Küsten und im Nordosten bleibt es mit 21 bis 29 Grad kühler.

Nach DWD-Angaben ist hierzulande aber kein neuer Temperaturrekord für Mai zu erwarten. Der bisherige Monatsspitzenwert von 36,6 Grad wurde demnach 1922 in Hamburg gemessen. Er sei aktuell "nicht in Gefahr", betonte der Wetterdienst in Offenbach.

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Quelle: dpa, AFP