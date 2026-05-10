Erdüberlastungstag :Deutschlands Lebensstil verbraucht Ressourcen von 2,8 Erden
Würde die ganze Welt wie Deutschland leben, wären alle Ressourcen eines Jahres schon heute aufgebraucht. Die Folgen sind längst spürbar: Dürren, Starkregen und zunehmende Hitze.
Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie in Deutschland, wären die natürlichen Ressourcen des Planeten am heutigen Sonntag (10. Mai) aufgebraucht. Diesen sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jährlich für einzelne Länder sowie für den ganzen Planeten.
Oder anders gerechnet: Der deutsche Verbrauch von Ressourcen würde eigentlich 2,8 Erden benötigen.
Klima
Der Wert beschreibt ein hypothetisches Szenario. Für die gesamte Welt betrachtet war der "Overshoot Day" im vergangenen Jahr am 24. Juli.
Deutschland: Hoher Einsatz fossiler Energien
Deutschland verbrauche vor allem durch den hohen Einsatz fossiler Energien deutlich zu viele Ressourcen, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit. Hauptverursacher seien energieintensive Industriebranchen, der Gebäudesektor, der Straßenverkehr und die industrielle Tierhaltung. Die Folgen der Entwicklung seien längst spürbar, etwa durch Dürren, Starkregen oder zunehmende Hitze in Städten.
"Anstatt umzuschwenken auf Erneuerbare, setzen wir weiter auf Kohle, Öl und Gas", sagt BUND-Vorsitzender Olaf Bandt. Mit Strom aus Sonne und Wind, Wärmepumpen sowie leichten, kleinen und sparsamen E-Autos schaffe man dagegen Unabhängigkeit, Planungssicherheit und Klimaschutz.
2025 war der deutsche Erdüberlastungstag schon am 3. Mai. Dass sich der Stichtag in diesem Jahr um eine Woche nach hinten verschoben hat, ist allerdings nicht das Ergebnis eines umweltfreundlicheren Lebensstils, sondern vor allem auf aktualisierte Daten und geänderte Berechnungsmethoden zurückzuführen.
Der Wert bezieht sich auf die weltweite Ressourcennutzung und bezieht im Gegenzug die Kapazität der Erde ein, Ressourcen aufzubauen und Müll und Emissionen aufzunehmen. Außerdem werden Wälder, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründe einberechnet, die die Menschen verbrauchen. Die Organisation räumt aber auch ein, dass die hypothetische Berechnung Schwächen hat.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Klimaschutz
- FAQ
Bundesverfassungsgericht entschied 2021:Was ist vom "historischen" Klima-Beschluss geblieben?von Charlotte Greipl und Mark Hugomit Video0:34
"European State of the Climate 2025":Sorge um Europas Klima: Rekordhitze von Meer bis Arktismit Video1:37
Umweltminister-Treffen:Deutschland braucht China beim KlimaschutzElisabeth Schmidt, Pekingmit Video2:39
- Grafiken
ZDFheute-KlimaRadar:Daten zum Klimawandel im Überblickvon Moritz Zajonz