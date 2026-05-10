Erdüberlastungstag :Deutschlands Lebensstil verbraucht Ressourcen von 2,8 Erden

Würde die ganze Welt wie Deutschland leben, wären alle Ressourcen eines Jahres schon heute aufgebraucht. Die Folgen sind längst spürbar: Dürren, Starkregen und zunehmende Hitze.

Würden alle so wie in Deutschland leben, bräuchte es 2,8 Erden. Das hat die Organisation "Global Footprint Network" berechnet. 10.05.2026 | 0:20 min

Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie in Deutschland, wären die natürlichen Ressourcen des Planeten am heutigen Sonntag (10. Mai) aufgebraucht. Diesen sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jährlich für einzelne Länder sowie für den ganzen Planeten.

Oder anders gerechnet: Der deutsche Verbrauch von Ressourcen würde eigentlich 2,8 Erden benötigen.

Klima

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Der Wert beschreibt ein hypothetisches Szenario. Für die gesamte Welt betrachtet war der "Overshoot Day" im vergangenen Jahr am 24. Juli.

Der Treibhauseffekt ermöglicht Leben auf der Erde. Gelangen zu viele Treibhausgase in die Atmosphäre, entsteht ein gefährlicher Kreislauf und die Temperatur auf der Erde steigt. 12.11.2025 | 1:13 min

Deutschland: Hoher Einsatz fossiler Energien

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Unser aktueller Lebens- und Wirtschaftsstil ist nicht zukunftsfähig. „ Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender

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"Anstatt umzuschwenken auf Erneuerbare, setzen wir weiter auf Kohle, Öl und Gas", sagt BUND-Vorsitzender Olaf Bandt. Mit Strom aus Sonne und Wind, Wärmepumpen sowie leichten, kleinen und sparsamen E-Autos schaffe man dagegen Unabhängigkeit, Planungssicherheit und Klimaschutz.

2025 war der deutsche Erdüberlastungstag schon am 3. Mai. Dass sich der Stichtag in diesem Jahr um eine Woche nach hinten verschoben hat, ist allerdings nicht das Ergebnis eines umweltfreundlicheren Lebensstils, sondern vor allem auf aktualisierte Daten und geänderte Berechnungsmethoden zurückzuführen.

Der Wert bezieht sich auf die weltweite Ressourcennutzung und bezieht im Gegenzug die Kapazität der Erde ein, Ressourcen aufzubauen und Müll und Emissionen aufzunehmen. Außerdem werden Wälder, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründe einberechnet, die die Menschen verbrauchen. Die Organisation räumt aber auch ein, dass die hypothetische Berechnung Schwächen hat.

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Quelle: dpa