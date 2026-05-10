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Deutschlands Lebensstil verbraucht die Ressourcen von 2,8 Erden

Erdüberlastungstag :Deutschlands Lebensstil verbraucht Ressourcen von 2,8 Erden

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Würde die ganze Welt wie Deutschland leben, wären alle Ressourcen eines Jahres schon heute aufgebraucht. Die Folgen sind längst spürbar: Dürren, Starkregen und zunehmende Hitze.

Ein Kraftwerk

Würden alle so wie in Deutschland leben, bräuchte es 2,8 Erden. Das hat die Organisation "Global Footprint Network" berechnet.

10.05.2026 | 0:20 min

Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie in Deutschland, wären die natürlichen Ressourcen des Planeten am heutigen Sonntag (10. Mai) aufgebraucht. Diesen sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jährlich für einzelne Länder sowie für den ganzen Planeten.

Oder anders gerechnet: Der deutsche Verbrauch von Ressourcen würde eigentlich 2,8 Erden benötigen.

Klima

Der Wert beschreibt ein hypothetisches Szenario. Für die gesamte Welt betrachtet war der "Overshoot Day" im vergangenen Jahr am 24. Juli.

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Deutschland: Hoher Einsatz fossiler Energien

Deutschland verbrauche vor allem durch den hohen Einsatz fossiler Energien deutlich zu viele Ressourcen, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit. Hauptverursacher seien energieintensive Industriebranchen, der Gebäudesektor, der Straßenverkehr und die industrielle Tierhaltung. Die Folgen der Entwicklung seien längst spürbar, etwa durch Dürren, Starkregen oder zunehmende Hitze in Städten.

Unser aktueller Lebens- und Wirtschaftsstil ist nicht zukunftsfähig.

Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender

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2025 war der deutsche Erdüberlastungstag schon am 3. Mai. Dass sich der Stichtag in diesem Jahr um eine Woche nach hinten verschoben hat, ist allerdings nicht das Ergebnis eines umweltfreundlicheren Lebensstils, sondern vor allem auf aktualisierte Daten und geänderte Berechnungsmethoden zurückzuführen.

Der Wert bezieht sich auf die weltweite Ressourcennutzung und bezieht im Gegenzug die Kapazität der Erde ein, Ressourcen aufzubauen und Müll und Emissionen aufzunehmen. Außerdem werden Wälder, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründe einberechnet, die die Menschen verbrauchen. Die Organisation räumt aber auch ein, dass die hypothetische Berechnung Schwächen hat.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 10.05.2026 ab 10:00 Uhr.
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