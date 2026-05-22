Wetteraussichten an Pfingsten:Der Sommer naht: DLRG mahnt zu Vorsicht beim Baden im See
Am langen Wochenende soll es sommerlich warm werden. So manche zieht es da zum Baden an den See. Rettungsschwimmer warnen vor leichtsinnigem Verhalten.
Angesichts des sommerlichen Wetters in weiten Teilen Deutschlands mahnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zu Vorsicht beim Baden in Gewässern. Insbesondere die derzeit noch niedrigen Wassertemperaturen könnten gefährlich werden, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt am Donnerstag in Bad Nenndorf.
"Der Körper hat sich noch nicht auf die hohen Lufttemperaturen eingestellt, da erwartet ihn im kühlen Wasser die nächste Herausforderung", so Vogt weiter.
Lebensgefährliche Kreislaufreaktionen könnten die Folge eines zu schnellen Eintauchens ins kühle Wasser sein. Zudem schwänden bei niedrigen Temperaturen die Kräfte schneller. Wer dennoch ins Wasser gehe, solle sich langsam an die Bedingungen gewöhnen und nicht zu weit hinausschwimmen.
DLRG warnt vor leichtsinnigem Verhalten
Eindringlich warnte die DLRG-Chefin das Badevergnügen mit dem Konsum von Alkohol, Cannabis oder anderen Drogen zu verbinden. Drogen würden die Reaktionsfähigkeit negativ beeinflussen und beförderten leichtsinniges Verhalten.
Am Meer könnte folgendes selbst geübte Schwimmer in Bedrängnis bringen:
- der Wechsel von Ebbe und Flut
- nicht erkennbare Strömungen
- starke Winde
Besonders gefährlich seien außerdem Flüsse. Vorsicht sei generell angebracht bei Kopfsprüngen. In flachen und unbekannten Gewässern könnten diese schwerste Verletzungen nach sich ziehen.
2025 ertranken mindestens 393 Menschen
Um Risiken zu vermeiden, rät die DLRG, an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen und die ausgeschriebenen Warnhinweise zu beachten. Eltern sollten kleine Kinder nie aus den Augen lassen. In Notfällen gelte:
- Sofort die 112 anrufen
- oder die Rettungsschwimmer vor Ort alarmieren.
Vergangenes Jahr ertranken in Deutschland mindestens 393 Menschen. Vor allem an heißen und sonnigen Sommertagen steigt die Zahl der Unfälle laut DLRG sprunghaft an. Über die Hälfte - 56 Prozent - der tödlichen Unfälle ereignete sich 2025 während der Badesaison von Anfang Mai bis Ende August.
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