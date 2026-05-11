Update am Abend: Fehlende Bunker und verfehlte Klimaziele

Guten Abend,

wie gut ist die Bevölkerung in Deutschland im Fall von Angriffen oder Anschlägen geschützt? Wenn Sie sich das fragen, sind Sie nicht allein. Auch die Bundesregierung sieht Aufholbedarf und will den Zivilschutz mit milliardenschweren Investitionen stärken. Andere Ziele dürfte Deutschland hingegen trotz Bemühungen verfehlen - etwa bei der Senkung der Treibhausgasemissionen. Und: US-Präsident Donald Trump droht Iran erneut mit drastischen Konsequenzen.

Regierung plant Milliarden für Zivilschutz

Das ist passiert: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) plant ein milliardenschweres Programm zum Ausbau des Zivilschutzes. Bis 2029 sollen zehn Milliarden Euro investiert werden, unter anderem in Spezialfahrzeuge, Ausstattung, Personal und Schutzsysteme. Demnach sollen auch 110.000 neue Feldbetten beschafft sowie öffentliche Zufluchtsräume wie Bunker, Tunnel und Tiefgaragen in einem Kataster erfasst werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) plant ein milliardenschweres Programm zum Ausbau des Zivilschutzes. Bis 2029 sollen zehn Milliarden Euro investiert werden, unter anderem in Spezialfahrzeuge, Ausstattung, Personal und Schutzsysteme. Demnach sollen auch 110.000 neue Feldbetten beschafft sowie öffentliche Zufluchtsräume wie Bunker, Tunnel und Tiefgaragen in einem Kataster erfasst werden. Das ist der Hintergrund: Deutschland sieht sich wachsenden sicherheitspolitischen Bedrohungen ausgesetzt. Zugleich wurde der Zivilschutz seit dem Ende des Kalten Krieges stark zurückgefahren. Heute fehlt es etwa an Ausrüstung, Gebäuden und Technik für den Fall von Krieg, Anschlägen oder anderen Krisenlagen.

Deutschland sieht sich wachsenden sicherheitspolitischen Bedrohungen ausgesetzt. Zugleich wurde der Zivilschutz seit dem Ende des Kalten Krieges stark zurückgefahren. Heute fehlt es etwa an Ausrüstung, Gebäuden und Technik für den Fall von Krieg, Anschlägen oder anderen Krisenlagen. Das sagen Experten: Martin Voss, Professor für Krisen- und Katastrophenforschung an der Freien Universität Berlin, betont im Interview mit ZDFheute auch die Rolle der Zivilbevölkerung. Denn die Menschen in Deutschland hätten verlernt, über Risiken nachzudenken und eigenes Potenzial zu erkennen, wie sie im Krisenfall helfen können.

Mittagsmagazin vom 18.05.2026 um 13:50 Uhr. 18.05.2026 | 1:09 min

Klimaziele in Gefahr

Das ist passiert: Deutschland droht laut Expertenrat für Klimafragen die eigenen Klimaziele bis 2030 zu verfehlen. Die gesetzlich erlaubte Gesamtmenge an Treibhausgasen könnte um 60 bis 100 Millionen Tonnen überschritten werden. Die Fachleute fordern schnelles politisches Gegensteuern, die Bundesregierung bewertet die Einschätzung zurückhaltend.

Deutschland droht laut Expertenrat für Klimafragen die eigenen Klimaziele bis 2030 zu verfehlen. Die gesetzlich erlaubte Gesamtmenge an Treibhausgasen könnte um 60 bis 100 Millionen Tonnen überschritten werden. Die Fachleute fordern schnelles politisches Gegensteuern, die Bundesregierung bewertet die Einschätzung zurückhaltend. Das ist der Hintergrund: Zwar sinken die Emissionen insgesamt, aber nicht schnell genug. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude wird weiterhin zu viel ausgestoßen. Für die Zeit nach 2030 erwarten die Experten deutlich größere Probleme: Das Klimaziel für 2040, die Klimaneutralität ab 2045 und auch EU-Vorgaben gelten als gefährdet.

Zwar sinken die Emissionen insgesamt, aber nicht schnell genug. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude wird weiterhin zu viel ausgestoßen. Für die Zeit nach 2030 erwarten die Experten deutlich größere Probleme: Das Klimaziel für 2040, die Klimaneutralität ab 2045 und auch EU-Vorgaben gelten als gefährdet. Darum ist das wichtig: Verfehlt Deutschland seine Klimaziele, könnten auf EU-Ebene hohe Strafzahlungen drohen. Zudem steigt der Druck, Maßnahmen später schneller und möglicherweise einschneidender umzusetzen.

heute in Deutschland vom 18.05.2026 um 15:10 Uhr. 18.05.2026 | 1:50 min

Trump droht Iran - Teheran sendet neuen Vorschlag

Das ist passiert: US-Präsident Trump droht Iran mit deutlichen Worten, während beide Seiten zugleich neue Verhandlungsvorschläge austauschen. Konkrete Inhalte sind nicht bekannt, doch militärische Optionen werden in Washington offenbar wieder geprüft. Auch Israel bereitet sich laut Medienberichten auf eine mögliche Eskalation vor.

US-Präsident Trump droht Iran mit deutlichen Worten, während beide Seiten zugleich neue Verhandlungsvorschläge austauschen. Konkrete Inhalte sind nicht bekannt, doch militärische Optionen werden in Washington offenbar wieder geprüft. Auch Israel bereitet sich laut Medienberichten auf eine mögliche Eskalation vor. Das ist der Hintergrund: Die Gespräche stecken fest, vor allem wegen des Streits um das Atomprogramm Irans und weitreichende US-Forderungen. Gleichzeitig bleibt die Lage in der Region angespannt, die fragile Waffenruhe wackelt und Angriffe etwa mit Drohnen sowie Konflikte um die Straße von Hormus verschärfen die Situation weiter.

Die Gespräche stecken fest, vor allem wegen des Streits um das Atomprogramm Irans und weitreichende US-Forderungen. Gleichzeitig bleibt die Lage in der Region angespannt, die fragile Waffenruhe wackelt und Angriffe etwa mit Drohnen sowie Konflikte um die Straße von Hormus verschärfen die Situation weiter. Darum ist das wichtig: Eine erneute Eskalation könnte den Konflikt in der Region ausweiten und erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben, etwa durch steigende Energiepreise und gestörte Handelsrouten.

heute Xpress vom 18.05.2026 um 09:27 Uhr. 18.05.2026 | 0:19 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Ratgeber: So hilft eine neue Therapie bei Herzschwäche

Neue Hoffnung bei Herzschwäche: Eine innovative Therapie verbessert die Behandlung erstmals deutlich und kann Krankenhausaufenthalte spürbar reduzieren. Wie die Medikamente wirken und wer davon profitiert, lesen Sie in unserem Artikel.

Volle Kanne vom 03.11.2025 um 13:09 Uhr. 01.11.2025 | 5:07 min

Sport

Die SV Elversberg hat das Saarland in Aufstiegsekstase versetzt und stürmte erstmals in die Fußball-Bundesliga. Der Aufstieg ist aber kein Zufall, sondern das Ergebnis exzellenter Arbeit. Kein anderer Klub macht so viel aus seinen Möglichkeiten wie die "kleinen" Saarländer.

heute in Deutschland vom 18.05.2026 um 14 Uhr 18.05.2026 | 1:31 min

Alle Spiele der Bundesliga und die Topspiele der 2. Bundesliga finden Sie hier: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe.

Die Amtszeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt dauert nur 104 Tage. Mit der Trainerwahl hat der Verein nur das Kuriositätenkabinett bereichert. Manager Markus Krösche kann sich einen zweiten Fehlgriff nicht leisten.

Vor der WM 2006 stand Bundestrainer Jürgen Klinsmann wegen seiner Reformen massiv in der Kritik. In dieser Phase suchte er gemeinsam mit Joachim Löw Rat bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Austausch sorgte für eine spürbar bessere Stimmung - und wurde rückblickend zu einem wichtigen Schritt auf dem Weg zum "Sommermärchen".

Schlagzeilen

heute in Deutschland vom 18.05.2026 um 15:12 Uhr. 18.05.2026 | 1:57 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Melania Trump ist eine Frau, die nur selten hinter ihre Fassade aus Disziplin und Distanz blicken lässt. Das ehemalige Model weiß von klein auf, wo ihr Weg hingehen soll: nach ganz oben. Die Doku "Becoming Melania Trump" zeigt in zwei Teilen ihren Weg bis hin zur First Lady der USA. (27 und 33 Minuten)

ZDFinfo vom 15.05.2026 um 05:00 Uhr. 15.05.2026 | 26:12 min

Ein Lichtblick

Dass Waldbaden gut für die Stimmung ist, wissen viele Menschen. Einige treten auch dadurch in Kontakt mit der Natur, indem sie Bäume umarmen. Mittlerweile gibt es sogar eine Meisterschaft im "Tree-Huggen". Im niedersächsischen Bad Pyrmont wurden in verschiedenen Disziplinen die besten "Hugger" gesucht.

heute Xpress vom 18.05.2026 um 11:25 Uhr. 18.05.2026 | 1:25 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Villa oder WG - Wie Wohnen uns prägt": Farben, Licht, Platz - Unser Zuhause wirkt auf unsere Psyche. Leon Windscheid fragt, was Räume über uns verraten - und wie wir die Wohnung gestalten, damit sie uns Sicherheit, Ruhe und Inspiration gibt. (Terra Xplore, 44 Minuten)

TerraXPlore vom 18.05.2026. 18.05.2026 | 43:35 min

Rezept des Tages: Gemüse-Tajine mit grünem Spargel und Zitrone

Volle Kanne vom 18.05.2026 um 11:41 Uhr. 18.05.2026 | 9:54 min

Diese vegetarische Tajine bringt frühlingshafte Zutaten und marokkanische Gewürze zusammen. Das Gemüse sorgt für eine frische Note, während die Marinade Tiefe verleiht. Hier finden Sie den Download zum Rezept.

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