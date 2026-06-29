Kanada erfreut seine Fans und schafft Historisches. Am Abend ist dann wieder die DFB-Elf an der Reihe. Gegen Paraguay soll der Einzug ins WM-Achtelfinale klargemacht werden.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

das erste Sechzehntelfinale der WM-Geschichte ist gespielt, Co-Gastgeber Kanada noch im Turnier. Sehr zur Freude der kanadischen Fußball-Fans. Auch die Rückkehr von Bayern-Spieler Alphonso Davies ließ die Herzen der Kanadier höher schlagen.

Erhöhten Pulsschlag dürften am Abend auch die deutschen Fans haben. Denn die DFB-Elf spielt gegen Paraguay um den Einzug ins Achtelfinale. Der Druck nach der Niederlage gegen Ecuador ist nicht geringer geworden.

Auch Brasilien muss liefern. Der Rekordweltmeister ist gegen Japan gefordert - mit oder ohne Neymar. Das ließ Nationaltrainer Carlo Ancelotti bisher offen. In der Nacht zum Dienstag lohnt es sich, wach zu bleiben. Denn die Partie Niederlande gegen Marokko verspricht, ein echter Leckerbissen zu werden.

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Das ist in der Nacht passiert

Kanadas Fußballer haben den Umzug in die USA gemeistert und mit einem Lucky Punch als erstes Team das Achtelfinale der WM erreicht. Der Co-Gastgeber gewann sein erschreckend niveauarmes, aber spannendes Sechzehntelfinale gegen Südafrika am Sonntag in Los Angeles mit 1:0 (0:0) und schrieb sein historisches WM-Märchen fort: Auf der größten Fußballbühne waren die "Ahornblätter" zuvor nie über die Vorrunde hinausgekommen.

Schlagzeile des Tages

Diese Spiele stehen an

Bei den Brasilianern konnte bisher vor allem Vinícius Júnior überzeugen, der schon vier Tore erzielte. Insgesamt tat sich der fünffache Weltmeister in der Gruppenphase zwar schwer, kam am Ende aber souverän weiter. Die Japaner sind spielerisch eine der positiven Überraschungen des Turniers und ebenfalls noch ungeschlagen.

Die DFB-Elf kann sich im Sechzehntelfinale der WM gegen Paraguay keinen weiteren Patzer erlauben. Im Vergleich zur Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador wird die DFB-Elf sich deutlich steigern müssen. Außenverteidiger Nathaniel Brown könnte in die Startelf zurückkehren. Die Südamerikaner haben sich als einer der acht besten Gruppendritten qualifiziert. Nach vier Gegentoren gegen die USA kassierte die defensivstarke Mannschaft keine Treffer mehr.

Das Oranje-Team ist ohne große Probleme durch die Vorrunde gekommen. Dennoch sieht Bondscoach Ronald Koeman vor allem in der Defensive noch Verbesserungspotenzial. Im Angriff bereitet Donyell Malen ein paar Sorgen. Für Marokko ist auch das Duell mit den Niederlanden nur ein weiterer Schritt zum ganz großen Ziel. Mannschaft und Trainer glauben fest daran, dass mehr drin ist als die Halbfinalteilnahme vor vier Jahren. Allerdings muss eine Leistungssteigerung her.

Unsere Analysen

Die WM-Vorrunde ist vorbei und ZDF-Reporterin Franzi Müllers war hautnah dabei. Ein Bericht über Fanmärsche, Stimmung vor Ort und das DFB-Team. 28.06.2026 | 14:45 min

Zitat des Tages

Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ sich über die Aufstellung gegen Paraguay keine Details entlocken. Seine Aussage auf der Pressekonferenz hinterließ vielmehr Raum für Spekulationen.

Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es gibt aber auch Überlegungen, alles so zu belassen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

So heißt es am Montag, wenn man es mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hält: Daumen drücken, damit die WM für die DFB-Elf nicht schon zu Ende ist, bevor sie in die entscheidende Phase geht.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: dpa, SID