Update am Morgen: Vorbild Schweden - mehr Frauen an die Waffen

Vorbild Schweden: Mehr Frauen an die Waffen

heute wird im Bundestag ein neuer Wehrbeauftragter gewählt: Der langjährige CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte soll Nachfolger von Eva Högl werden. Kurz vor ihrem offiziellen Amtsende hat sich die SPD-Politikerin noch einmal zur Zukunft der Bundeswehr geäußert. Sie erwarte nicht, dass der geplante Wehrdienst dauerhaft auf reiner Freiwilligkeit beruhen werde. Ohne eine "Form von Pflicht" werde man nicht auskommen, sagte sie - und beklagte zugleich einen Mangel an Frauen in der Bundeswehr.

Als Modell der Zukunft wird immer wieder Schweden genannt. Alle Männer und Frauen eines Jahrgangs im Alter von 18 Jahren werden dort nach Motivation, Fähigkeiten und Interessen gefragt. Auf dieser Grundlage wird dann ein Teil zur Musterung geladen. Und wer geeignet ist, wird gezielt angesprochen. Nicht alle jungen Schweden sind begeistert, auch wenn die allgemeine Akzeptanz hoch ist. "Ich möchte reisen und zum Studieren ins Ausland", meint Tindra Tingsam. "Aber wenn ich eingezogen werde, muss ich halt hin."

Wenn Schwedinnen zur Waffe greifen:

Bei der schwedischen Musterungsbehörde versuchen sie, die Motivation zu berücksichtigen. "Aber wenn zu wenige interessiert und geeignet sind, dann können wir auch die Uninteressierten einziehen", erklärt Per Andersen Helseth von der Musterungsbehörde. Auch Alexandra Bursell hatte eigentlich andere Pläne. Sie hatte ihre Motivation mit drei von neun Punkten bewertet. Jetzt lernt sie auf einem Stützpunkt in Umea ein Jahr lang, wie man Kampfstoffe beseitigt, Lastwagen fährt und mit Waffen umgeht. Sie meint:

Wenn die Weltlage anders wäre, würde es sich wahrscheinlich sinnloser anfühlen, hier zu sein. „ Alexandra Bursell, Wehrdienstleistende in Schweden

Jetzt habe sie das Gefühl, dass der Wehrdienst tatsächlich gebraucht wird. Dass sie sich wohl fühlt, liegt wohl auch daran, dass in ihrer Einheit 60 Prozent der Wehrdienstleistenden Frauen sind - dreimal so viele wie bei anderen.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Während sich die humanitäre Krise im Gazastreifen zuspitzt, startet Israel erneut eine Offensive. Warum Israel kaum Konsequenzen drohen, analysiert ZDFheute live:

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Vizekanzler Klingbeil bei G7-Treffen: In Kanada kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 zusammen. Hauptthemen sind Trumps Handelskrieg, der Zustand der Weltwirtschaft, Maßnahmen gegen Russland sowie die Regulierung von In Kanada kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 zusammen. Hauptthemen sind Trumps Handelskrieg, der Zustand der Weltwirtschaft, Maßnahmen gegen Russland sowie die Regulierung von KI . Für Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird es der erste Auftritt auf ganz großer Bühne.

Neue Konjunkturprognose für Deutschland: Die "Wirtschaftsweisen" legen ihr Frühjahrsgutachten mit einer neuen Konjunkturprognose vor. Kurz nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung dürfte auch der fünfköpfige Sachverständigenrat seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr senken. Die "Wirtschaftsweisen" legen ihr Frühjahrsgutachten mit einer neuen Konjunkturprognose vor. Kurz nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung dürfte auch der fünfköpfige Sachverständigenrat seine Wachstumserwartungen für das laufende Jahr senken.

Regierungsbefragung im Bundestag: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) stellen sich dabei den Fragen der Abgeordneten.

68,2 Liter

So viel Tee wurde in Deutschland pro Kopf im Jahr 2023 getrunken. Rund 60 Prozent davon waren Kräuter- und Früchtetee, der Rest Grün- und Schwarztee. Welchen Tee trinken Sie heute zum internationalen Tag des Tees am liebsten?

Im Opel-Zoo nahe Frankfurt am Main hat es eine ungewöhnliche Geburt gegeben: Eine Berberaffen-Mutter hat Zwillinge zur Welt gebracht - ein Novum für den Zoo. "Zwillingsgeburten bei Berberaffen sind höchst selten", erklärt Zoodirektor Thomas Kauffels.

Sie müssen mir vertrauen, ein allerletztes Mal. „ Ethan Hunt (gespielt von Tom Cruise)

... sagt Tom Cruise als Agent Ethan Hunt am Ende eines Trailers zu seinem neuen Film. Heute startet "Mission Impossible 8: The Final Reckoning" offiziell in den deutschen Kinos. Es ist wohl der letzte Teil der Reihe und feiert bestimmt ein weiteres Mal handgemachtes Actionkino. Einen Eindruck vom Spektakel gibt mein Kollege Peter Twiehaus:

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch scheint im Norden die Sonne oder der Himmel ist locker bewölkt. Dabei weht ein frischer, an der See stark böiger Westwind. Im Süden und Südosten bilden sich rasch Wolken und vor allem am Nachmittag gibt es Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 16 und 23 Grad.

